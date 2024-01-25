江西新余大火39死多為補習學生 地下室施工人員違規用火釀災

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（中央社台北25日電）中國江西省新余市一間店鋪地下一樓昨天下午發生火災，造成39死、9傷。據通報，火災原因為冷庫施工人員違規用火，而由於店鋪二樓是補習班和賓館，死者多半是參加補習的學生和住宿旅客。

官媒新華社今天報導，新余市官方上午舉行記者會通報火災情況指出，事故原因初步查明，這家位在渝水區的臨街店舖地下一樓冷庫裝修時，施工人員違規用火引發火災。

新余市長徐鴻說，濃煙從樓梯間湧入至二樓的一家培訓機構和賓館，受困人員主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。當地教育部門調查，有參加教育諮詢培訓的高職院校學生遇難。

截至昨天晚間6時20分，救援人員共搜救出48人，其中39人死亡、9人送醫；晚間8時以後，確認起火建築內已無人受困。

這場大火引起關注，新余市教育局說，已對全市所有教育機構、特別是寄宿學校進行消防隱患排查，並要求全市所有校外培訓機構暫停培訓活動，深入展開消防安全排查整治。

據指出，12名相關責任人正在接受公安機關調查。

中國多地近期相繼傳出火災，中國國務院督促各地加強重點領域以及薄弱環節等安全隱患排查整治。（編輯：周慧盈/唐佩君）1130125