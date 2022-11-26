烏魯木齊大火10死 中國過度防疫阻救災官方卸責刪文引眾怒

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新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生大火，疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷。（圖取自中新視頻微博weibo.com）

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（中央社記者邱國強北京26日電）新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生大火，疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷，引發眾怒。但官方召開記者會卸責及網路刪文更火上澆油，引發中國網友強烈憤慨。

根據中國網路畫面，大批憤怒的烏魯木齊市民25日晚間自行突破小區封鎖，前往烏魯木齊市政府前要求立刻解封，一名馬姓副書記出面與民眾協調，但結果未知。還有畫面顯示，有部分抗議民眾衝入了一棟政府辦公樓，並與身著防護衣的員警發生衝突，但目前無法證實這棟辦公樓的具體位置。

綜合網路訊息及中國媒體報導位在烏魯木齊市天山區的吉祥苑小區，24日晚間發生大火。消防單位在當晚7時49分獲報趕往現場，消防車卻被小區封控鐵皮阻擋，加上巷道停放許多被封控居民的車輛，根本無法駛離，導致救援受阻，大火直到10時35分才被撲滅。

據網路訊息，當地居民反映起火樓棟居民匆忙逃下樓後，發現1樓大門因封控而被鎖上，所幸還能從1樓住戶家的窗戶逃出；但也有人向社區居委會官員反映，卻得到「別做（坐）電梯，在房子待好」的答覆，目前生死未卜。

更有其他樓棟的民眾用手機拍攝到，起火樓棟的火苗竄出時，屋內一名女性淒厲的慘叫聲。這部短片25日傳遍中國網路，震撼眾多中國網民。

但烏魯木齊市官方事後的一連串作法，卻引發強烈憤怒。25日上午市政府發布的新聞稿聲稱，吉祥苑小區是「低風險區，居民可下樓活動」，但遭當地居民及其他民眾反駁。根據官方資料及居民反映，吉祥苑小區一直是「高風險區」，不久前還有人確診，市政府的說法擺明是「說謊」。

更有甚者，烏魯木齊市政府25日晚間召開記者會時，與會的烏魯木齊市長、天山區長及消防大隊長不但照稿唸了18分鐘未開放媒體提問，3名官員中的1人更直指「部分群眾消防意識不強，自救能力差」。此語一出，徹底點燃小區居民、烏魯木齊市民及中國網友的怒火。

直到今天上午，烏魯木齊這場火災仍是中國網路的熱議話題，但中國網管部門24日晚間起也啟動了維穩模式，強力刪除相關話題的圖文及短片，甚至連烏魯木齊市政府25日晚間召開的記者會影片也被刪除，但網友仍以各種方式接力轉發。

有中國網友在憤怒之餘，發起「單字多疊」運動，也就是在貼文中連打100個「好」、「啊」、「零」，乃至於相同的標點符號或馬賽克，接力發出以表達心中不滿，成功吸引眾多目光，也獲得眾多網友響應。

烏魯木齊市官方的連番操作，成為中國網民不滿的發洩情緒的對象。其中有網友拿出韓國官員日前在梨泰院踩踏事件後的發言說，人家說的是「年輕人出去玩是天性，是自由，是我們的錯」；但咱們官員說的卻是「部分群眾消防意識不強，自救能力差」，高下立見。（編輯：周慧盈）1111126