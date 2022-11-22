中國優化防疫失靈 11月逾25萬人染疫呈倍數增加

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中國官方今天通報，11月以來已有逾25萬人感染COVID-19，本週新增病例比上週倍增。圖為22日，疫情嚴重的廣州市，民眾冒雨排隊接受核酸檢測。（中新社提供）中央社 111年11月22日

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（中央社台北22日電）中國11月以來已有逾25萬人感染COVID-19，本週新增病例比上週倍增。中國疾控官員今天表示，已派出工作組督促各地不偏不倚落實疫情防控措施，做到既不能層層加碼，也不能隨意減碼。

中國11日公布優化防疫20條後，地方防疫出現鬆緊不一的亂象，本土疫情越發嚴重。

中國國務院聯防聯控機制22日下午舉行「不折不扣落實疫情防控優化措施，全力抓好當前疫情處置工作」新聞發布會。

國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔指出，當前中國本土疫情形勢仍然嚴峻複雜，部分地區的疫情擴散速度加快，防控難度不斷加大。近期疫情呈現以下特點：

一是新增感染者數量持續增加。自11月1日以來，全國已經累計報告了25.3萬例感染者，近一週平均每天報告2.22萬例，較上一週增長了一倍。

二是疫情波及範圍廣、傳播鏈複雜。多數省份疫情持續發生，多個省分的疫情傳播範圍廣、傳播鏈條多，有的省份面臨3年來最嚴峻複雜的局面。

三是人口密集城市成為疫情防控的重點地區。像廣州、重慶，由於人口規模大、人員流動性強、高校等重點場所集中、人員聚集性活動多，加劇了疫情傳播擴散的風險和防控難度。

她說，由於Omicron變異株的隱匿傳播和傳播力強的特點，增加了早期感染者快速識別和追蹤管理的難度。像工廠、醫院、學校、餐飲、娛樂場所等人員密集場所疫情的多點位加速傳播，也容易造成流調溯源、隔離管控、醫療救治、社區防控等防控力量的不足和資源緊張，也增加了疫情防控和快速處置的難度。

胡翔說，針對當前的疫情形勢，國家衛健委、國家疾控局已經派出工作組，督促指導地方將20條優化措施落實到位，現場指導支持地方疫情處置和防控工作。下一步，將繼續堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入，內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，堅持第九版防控方案、落實20條優化措施，堅持問題導向和系統觀念，做到不動搖、不走樣，採取更為堅決、果斷的措施攻堅，儘快遏制疫情擴散蔓延的勢頭。

她表示，為了保證各地各部門「不折不扣」地落實防控政策，近期，國務院聯防聯控機制召開了全國電視電話會，傳達部署20條優化措施的文件精神和工作要求，也組織展開了全國工作培訓，逐條講解20條優化措施的實施要點。同時，還多次組織召開全國疫情防控視訊會商會和調度會，對全國疫情的防控工作再強調、再部署，並重點對疫情較為嚴重的省份進行專門調度，還派出了多個工作組現場指導疫情防控工作。

胡翔表示，下一步，還將進行專門培訓，同時還會繼續指導各級整治層層加碼問題工作專班，督促各地不偏不倚地落實疫情防控措施，做到「既不能層層加碼，也不能隨意減碼」。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111122