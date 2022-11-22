中國優化防疫難提振信心 外商仍擔憂經濟前景

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（中央社台北22日電）中國近日接連發布優化防疫20條與4份文件，外界期待中國逐步放寬相關措施，然而外商坦言對中國經濟前景仍有疑慮，並對新政的「執行力」存疑，「企業相信的和實際發生的之間有差距。」

中國國務院聯防聯控機制11日公布優化防疫20條具體內容，包括整治「層層加碼」，嚴禁隨意靜默管理、封控、長時間不解封。但地方落實鬆緊不一，情況混亂反引發更多民怨與恐慌。

在新規上路10天後，中國國務院聯防聯控機制21日下發4份文件，針對核酸檢測、風險區劃分、居家隔離與健康監測進一步訂出明確規定。

中國官方連日發布相關防疫調整措施，令外界期待中國是否逐步鬆綁，進而刺激民生消費與經濟。然而不少在中國投資的外商與分析師則持較保守的態度，認為還沒有看到中國官方決心扭轉清零政策的訊號，新政策對中國經濟的影響可能需要半年甚至幾季後才能顯現。

美國之音報導，華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council） 地緣經濟中心副主任葛蘭姆（Niels Graham ）表示，中國最新的一波疫情可能使其更難擺脫近3年的清零政策，「隨著病例的攀升和地方重拾管控封鎖，中國國內外企業感到巨大的不確定性。 」

對於優化防疫20條等新措施，他表示「在這個周末確實看到了一種轉變，我們看到企業所相信的和實際發生的之間的差距，或者北京所暗示的和地方政府實際所做的之間的差距。」

報導引述智庫皮特森國際經濟研究所高級研究員霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，商界歡迎任何解封的訊號，但對經濟的實際影響還要看政策的落實程度。「現在的問題是實施，有多少封鎖將被解除，在哪些地方？」

美中貿易全國委員會（USCBC）發言人巴瑞（Doug Barry） 受訪時強調，委員會成員們希望當地的情況將得到改善，包括「在中國境內更自由的旅行和更少的破壞性封鎖。消費者需求需要提高，以幫助為中國市場生產商品的美國公司。」

然而他坦言，美國商界也意識到在中國推動這些政策（鬆綁疫情防控）存在困難，「這在一定程度上抵消了對這些變化的樂觀情緒。」

報導提及，部分國際金融和投資機構預測，如果中國從現在開始取消防疫限制措施，中國明年經濟成長的增速會加快。瑞銀（UBS）預計今年中國經濟成長率3.1%，明年經濟成長率將回升至4.5%。

高盛集團推估，中國可能在明年春季重新開放，隨著限制的取消，全面開放可能會推動中國股票上漲20%。但如果重新開放政策延後或沒有發生，中國股市可能會下跌15%。

報導分析，中國國內外的需求疲軟，中國政府的刺激措施主要是增加政府主導的投資，由國有企業推動，這對改善私營企業的經營困境和提升消費者的信心作用有限。

葛蘭姆認為，由於地緣政治緊張和疫情導致供應鏈中斷，一些國家逐步將供應鏈移出中國，這可能已經對中國經濟成長造成了不可挽回的損失。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111122