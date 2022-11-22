中國解封終露曙光 但對企業而言或已太遲

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（中央社上海22日綜合外電報導）柏基（Brian Bergey）和妻子在中國經營烹飪旅遊業，歷經3年嚴厲的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，還是咬著牙苦撐了過來。

但就在全球金融市場對這個世界第2大經濟體明年可能終於要解封感到興奮之際，夫婦倆卻收拾起了行李。

柏基說：「我還是不太看好中國會解封。」

夫婦倆的Lost Plate公司2015年以來在中國多座城市籌辦美食之旅，但公司業務現在將轉向東南亞。

身為最後幾個未將COVID視為地方病的大型國家之一，中國本月公布20項鬆綁嚴格防疫政策的新措施，讓中國股票、債券和人民幣匯率應聲上揚，也推高了從亞洲到歐洲和拉丁美洲的廣泛資產。

投資人的論點是，如果明年中國與世界重新連結，經濟將從數十年來最嚴重的放緩中復甦，2023年全球經濟衰退前景也可能隨之消退。

投資人的樂觀，與中國國內黯淡的經濟現實形成鮮明對比。許多企業、尤其是直接與客戶打交道的企業，都擔心撐不到明年。

旅居上海的美國企業家郝吉（Camden Hauge）表示：「2月和3月要看的就是誰能真正熬過冬天。」

在上海擁有1家咖啡館、1家酒吧、幾家抹茶吧和1家活動公司的郝吉認為，年初因封城2個月深受創傷的上海2500萬人，之後還是會有很長時間繼續避開擁擠的場所，無論規定如何。

郝吉說：「人們不會輕按一下開關就回到過去的生活。」

中國經濟今年預計成長約3%，低於5.5%左右的目標，隨著疫情惡化，短期內不太可能進入更高檔位。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111122