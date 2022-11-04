不滿高壓統治、防疫嚴又被當地仇視 大批外國人離開中國

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澳洲廣播公司3日報導，外國人大批離開中國，主因在於不滿防疫嚴、經濟衰，厭倦高壓統治又被仇視。圖為10月30日上海街頭核酸檢測採樣亭和排隊等待受檢的民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社台北4日電）澳洲廣播公司（ABC）3日報導，疫情爆發前，外國人已大批離開中國，官方統計北京的外籍人士數減幅40%，上海10年間減少4.5萬人，主因在於不滿防疫嚴、經濟衰，厭倦高壓統治又被仇視。

據報導，官方數據顯示，在上海外國人人數從2010年的20.8萬減至2020年的約16.3萬；在北京更明顯，同時期外籍人士數減幅達40%，2020年以來，降幅更顯著。

上海美商會前負責人季愷文（Ker Gibbs）是個了解並熱愛中國的美國商人，1980年代首次來到中國，在上海生活19年並成家。

去年年底，季愷文結束中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）會長的任期，決定返美，選擇離開的關鍵是中國的防疫封鎖和旅行限制，還有日益高壓的大環境。

他說：「我第一次來到中國時，感受到的是一種樂觀、開放、好奇的氛圍。目前的發展方向令人不安。」

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）今年稍早時指出，自COVID-19疫情爆發以來，在中國的外國人數減少一半。

今年4月上海嚴格封控期間進行的調查顯示，950名外籍受訪者中，85%表示因中國的防疫封控開始重新考慮在中國的未來；1/4受訪者說他們想盡快離開中國。

美國籍的蔡法蘭（音譯，Frank Tsai）在上海創立諮詢公司China Crossroads，之前封城期間他的住所也被封，非常清楚清零制度下的艱難。

蔡法蘭說，習近平希望不惜一切代價取得勝利，兩年半以來，共產黨一直聲稱，這就是與西方相比的制度優勢，這是巨大的經濟成本，但對共產黨來說，錢並非一切。

旅居上海長達11年的貝琳達（非真名）也是受不了封城而選擇出走，「（封城）大約一個月後，我們連水都無法訂購，我丈夫和我就決定要離開」，即使她才取了7個卵以培育試管嬰兒。

貝琳達說，中國不允許把試管胚胎帶出國門，所以離開也意味著要把它們留下，但「我一點也不後悔我的決定」。

報導說，大規模的防控措施只是其中一個原因，支撐中國經濟崛起的開放精神可能正走向末路，才是他們的共同擔憂，尤其中國正面臨著經濟放緩、商業情緒低迷和日益孤立。

此外，被仇視也是老外決定不再眷戀中國的關鍵因素。博森斯（Matthew Bossons）是總部設在上海的RADii China的執行編輯，8月和幾個朋友去廣東等地旅行。

博森斯回憶，有個人過來攀談，「長篇大論說他有多恨美國人，說美國人是白痴，他們是世界上最壞的人」，習近平領導的中國排外情緒加劇，並認定是外國人把COVID-19病毒和猴痘輸入中國。

他說：「走在路上，人們好像會故意避開你，在巴士上，可能不願意坐在你旁邊。」並說女兒5歲有一半的中國血統，在幼兒園被嘲笑是個外國人，於是下定決心帶著妻女離開中國。

報導指出，另外一個令外籍人士感到不安而出走原因，在於若干分析說，中共20大暗示希望加快與台灣統一的時間表，可能會武力統一；參照到俄軍入侵烏克蘭大批商人撤資離開俄羅斯的前例，這樣的可能性使得公司企業日益焦慮。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1111104