路透：中國前首席疾管官員稱清零政策即將改變

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根據路透社聽到的錄音，已卸任的中國疾病管制官員曾光說，中國COVID-19動態清零政策很快有實質性改變。圖為10月26日，福州市進行全員核酸檢測。（中新社）

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（中央社上海4日綜合外電報導）根據路透社聽到的錄音，已卸任的中國疾病管制官員曾光在花旗銀行（Citi Bank）主辦的會議上說，中國對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的動態清零政策很快將有實質性改變。

中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光表示，中國的開放條件正「不斷累積」，比如新疫苗問世以及中國在抗病毒藥物的研究方面已有進展。曾光對中國的防疫工作一向直言不諱。

花旗集團首席中國經濟問題專家余向榮問曾光，中國在一向於3月初舉行的全國人大會議閉幕後，是否會採取開放政策？曾光答稱，在未來5到6個月，中國將採取許多新政策，但未詳細說明，他的依據何在。

由於社群媒體出垷未經證實的傳言，指中國計畫在明年3月放寬防疫管制措施，使得本週股市大漲。

不過中國國家衛生健康委員會2日表示，國家應堅定不移地堅持清零政策。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111104