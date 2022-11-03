地方沒錢了 中國核酸檢測企業應收帳款比利潤多

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中國地方財政被常態化核酸檢測拖垮。據陸媒3日報導，中國多家核酸檢測上市公司今年前3季盈利雖然大增，但應收帳款也隨之暴增，顯示公家欠債越來越多。圖為10月26日，福州市進行全員核酸檢測。（中新社提供）中央社 111年11月3日

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（中央社台北3日電）中國地方財政被常態化核酸檢測拖垮再添實證。財報顯示，中國多家核酸檢測上市公司今年前3季盈利雖然大增，但應收帳款也隨之暴增，甚至超過同期淨利3倍，顯示公家欠債越來越多。

據陸媒第一財經報導，在A股的8家核酸檢測企業，多數盈利繼續以2位數甚至3位數增長，但伴隨著收入增加，不少企業的應收帳款繼續居高不下，應收帳款甚至超過同期淨利潤。

這8家核酸檢測企業中，有6家企業的業績還在增長，分別是蘭衛醫學、凱普生物、迪安診斷、達安基因、譜尼測試、金域醫學。今年前3季，這些企業淨利潤分別年增240.73%、130.04%、96.94%、94.52%、94.10%、46.41%。

報導指出，核酸檢測企業的業績增長，COVID-19核酸檢測量增加是一大推動因素。迪安診斷表示，「公司助力各地抗疫防疫攻堅，積極開展核酸檢測業務，新冠檢測業務增量明顯」。

報導並指出，在業績增長的核酸檢測企業中，應收帳款相應也在增加。今年前3季，蘭衛醫學、凱普生物、達安基因、迪安診斷、金域醫學、譜尼測試這些企業的應收帳款分別比去年同期增長175.25%、146.32%、84.18%、76.65%、65.67%、27.16%。

截至第3季末，多數企業的應收帳款超過同期淨利潤，其中，譜尼測試、迪安診斷、蘭衛醫學、金域醫學今年前3季的應收帳款是同期淨利潤的3倍以上。

蘭衛醫學表示，公司應收帳款增加，主要是報告期業務快速增長、大篩查核酸檢測業務「回款期較長」所致。

凱普生物則稱，公司上半年應收帳款增幅較大主要是接受政府委託（含香港地區）的新冠檢測服務收入增長迅速，相應的回款結算有一定的週期，導致應收帳款增加較多所致。公司主要客戶大多為公立醫療機構和各級政府，信用狀況良好，應收帳款發生壞帳的風險較小。

據醫藥領域自媒體「深藍觀」此前報導，在這看似遍地黃金之下，中國核酸檢測公司紛紛陷入了回款「拖欠門」之中。

在河南，知名的幾個核酸檢測大企業都有政府押款。有企業老闆為了扛住現金流的壓力，從銀行借貸了人民幣四、五千萬，墊在裡頭。

一家協力廠商檢測公司參與上海核酸大規模篩查，「做了一兩個月了，至今還沒有結過帳。如果是大產能的企業，一天光試劑，成本就是幾百萬。」

深圳的一家核酸檢測公司，去年核酸大篩查的回款，到今年3月份仍未收到。

「有的回款週期可以長達半年到9個月，一個季度一回的，算是非常快。像這種企業端的回款，拖個大半年、一年，很正常。」北京一家國資背景的核酸檢測公司部門負責人提及，拖欠幾個億的都有。

報導指出，這些大公司縱然有專門商務團隊去要這一筆筆應收帳款，最終也得負責人親自上陣，去追回款項。而後入場的核酸檢測企業，本身實力不強，就得老闆自己扛。但能扛多久，誰也回答不了。

報導並指出，現在入局的核酸檢測企業，難免遇到核酸檢測不斷降價、成本高企不下，但利潤越來越薄的局面，「以後核酸檢測企業越來越拼的是規模化成本和現金流。」這幾乎是所有入局的中國核酸企業檢測機構的共識。

中國堅持動態清零，常態化核酸檢測已成民眾日常。國家衛健委臨床檢驗中心副主任李金明4月指出，疫情發生以來，中國大陸已經完成了大約115億人次的核酸檢測。如今這個數據恐已突破200億人次。

華經產業研究院預計，2022年核酸檢測市場規模將進一步增長至人民幣146億元（約新台幣642億元）。

但核酸檢測還不是大錢，更貴的是隨之投入的大量人力。根據東吳證券此前測算，中國一個月內因常態化核酸檢測所需支出為216億元。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1111103