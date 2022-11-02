中國持續拚清零 多地常態化核酸檢測改採自費

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中國多地11月起將常態化核酸檢測改為付費制。圖為10月30日上海街頭核酸檢測採樣亭和排隊等待受檢的民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社記者李雅雯上海2日電）中國執行動態清零方針，力推常態化核酸檢測，財源來自地方政府。多地近期發出通知公告，11月起常態化核酸檢測改為付費制，民眾可依據生活需求受檢。

中國多個地方將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）常態化核酸檢測改為付費制，部分地方僅對重點行業人員、風險行業人員免費提供。

有民眾解讀，這是邁向正常化生活的第一步；有人認為，出入部分場所仍被要求出示核酸檢測陰性證明，配合政策卻必須自費，這不合理。另也有人說，地方財政恐是撐不下去了。

貴州省衛生健康委員會微信公眾號1日發布貴陽市最新核酸檢測要求，取消全面免費制，只有醫療人員、物流人員、商場人員和其他業別從業人員因為必須配合24小時、72小時或每週1檢要求，仍可免費受檢。

一般民眾可依生活需求自費受檢，5天1檢的要求不再；不過民眾若要出入酒吧、歌舞廳、KTV、民宿、景點、景區等，必須持有72小時核酸檢測陰性證明，這就需要自費檢測取得。

四川省多個縣發布通告宣布恢復常態化核酸檢測收費。長寧縣1日公告，2日凌晨零時起，全縣恢復收費，單人單檢每次人民幣16元（約為新台幣71元），混檢每人次為3.5元。屏山縣也宣布，2日起恢復常態化核酸檢測收費；興文縣2日宣布，3日凌晨零時起恢復收費。

甘肅省成縣在10月28日通知，10月31日凌晨零時起，全縣恢復常態化核酸檢測收費，單人單檢每次16元；多人混檢每人次4元。配合政策，居民和醫院、外賣等重點人員仍必須完成1天1次到1週1次等不同頻率定期核酸檢測。

若以一般民眾必須配合1週1檢來看，其執行1次多人混檢將耗費4元，1個月將花在常態化核酸檢測上16元；1年為192元，折合新台幣約848元。

湖南省岳陽樓區發布通知，1日起常態化核酸檢測除了風險人員、涉疫人員等群體外，檢測必須收費，混檢每人次4元。廣州惠州則是因應防疫需要，提供部分街道核酸檢測免費檢測。

除了常態化核酸檢測恢復收費外，也有地方延長免費政策。上海市官方甫於10月25日宣布，常態化核酸檢測點免費檢測延長至11月30日，民眾聽聞消息卻是不開心，這意味嚴苛清零防疫生活將繼續下去。（編輯：張淑伶）1111102