鄭州航空港區靜態管理 鴻海：重點企業不影響生產

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海旗下富士康中國鄭州廠區COVID-19疫情變化備受關注，生產廠區所在地之一的鄭州航空港經濟綜合實驗區今天中午公告，12時起區域內實行7天全域靜態管理。鴻海接受中央社記者詢問回覆，集團屬於區域裡確定的重點企業、生產不受影響。

富士康鄭州廠區日前有大批員工因疫情管理問題離廠，許多人徒步返鄉，園區內狀況成為關注焦點。

富士康當地廠區所在地之一的鄭州航空港經濟綜合實驗區，今天中午在微信公眾號公告，12時起實行7天全域靜態管理，到9日12時止。

靜態管理期間全區保持靜默狀態，暫停各類聚集性活動；全區實行交通管制，除生活物資保障、防疫物資保障、城市運營、醫療救治保障及疫情防控工作車輛外，公共交通車、計程車、網約車等一律停運，其他車輛禁止上路行駛。

公告並指出，除區裡確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有經營性場所一律暫停營業。除承擔保供保障任務的超市、藥店外，其他商戶一律暫停營業。其他人員除接受核酸檢測和緊急就醫等外一律足不出戶。

鴻海表示，集團屬於區域內確定的重點企業，生產不受影響。

產業人士指出，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 14 Pro系列也在航空港廠區生產，鄭州航空港區實施7天靜態管理，對iPhone出貨與物流影響有待觀察。（編輯：張良知）1111102