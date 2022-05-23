中國防疫清零嚇到外商 華爾街日報：蘋果擬拓印度越南布局

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華爾街日報5月21日報導，因中國國家主席習近平堅持防疫清零，估計恐重創蘋果公司營收，蘋果打算提高中國境外的生產。圖為4月初上海浦西楊浦區冷清的街頭。（中新社）

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（中央社台北23日電）據美國「華爾街日報」（WSJ）21日報導，因中國國家主席習近平堅持防疫清零，估計恐重創蘋果公司營收，這家科技巨擘打算提高中國境外的生產，越南與印度最有可能取而代之。

報導指出，蘋果公司超過90%的產品包括iPhone與iPad及筆電MacBook，是由外國承包商在中國製造。

報導引述參與相關討論的人士透露，由於中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情清零政策使得蘋果的生產製造受阻，已同若干代工廠洽談其他合適的替代方案。

另據印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，由於上海及昆山實施封城，迫使3家當地的蘋果代工廠停產，可說是影響深遠，尤其是和碩的停擺。

報導指出，和碩4月表示，因遵守當地政府的防疫規範，旗下分別位於上海及昆山的兩個工廠停工。和碩生產的iPhone占總數20%至30%不等。

報導說，其他像是生產MacBook的廣達與iPad的仁寶，這兩家代工廠同樣也因遵守防疫規範而停產。

報導指出，上海封城導致蘋果公司第2季營收蒙受鉅額虧損，估計銷售損失可能高達80億美元（約新台幣2373億元）。

報導說，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）日前在法說會上表示，「我們已估計損失額度介於40億至80億美元，這些損失主要集中在上海一帶」。

報導指出，蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示，「因防疫而造成的停產，對於中國境內的供貨也造成若干影響」。

報導說，目前為止，蘋果最大代工業者鴻海富士康，其位於中國河南省鄭州的最大組裝廠並未停產。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110523