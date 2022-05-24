上海解封中／疫情防控常態化 上海出入公共場所也要「實聯制」

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根據上海疫情防控要求，民眾進入公眾場所時必須掃碼登記，系統會顯示姓名、場所名、進入時間、核酸檢測結果與健康碼。圖為上海一處地鐵站的場所碼。中央社記者吳柏緯上海攝 111年5月24日

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（中央社記者吳柏緯上海24日電）上海逐步解封後的配套措施，除了常態化核酸檢測外，出入公共場所都需掃「場所碼」，確認時間與身分資訊。有旅居上海的台灣民眾形容，彷彿過去台灣實行的「實聯制」。

台灣在今年4月底取消了實行近1年的「簡訊實聯制」，改鼓勵民眾下載及使用「台灣社交距離APP」。當時不少民眾表示出入公共場所不用再掃QR CODE「有些不習慣」。

隨著「實聯制」從台灣的防疫工作中功成身退，近日逐步解封的上海市，卻出現了類似「實聯制」的身影，根據官方公告，「他」將成為未來上海常態化防控的要角之一。

根據上海官方發布，這套QR CODE系統稱為「場所碼」，公眾場所的管理者或經營者須根據疫情防控要求申請專屬「場所碼」，並張貼在場所入口醒目的位置。民眾進入場所時必須掃碼登記。

中央社記者實測發現，掃了「場所碼」後會顯示姓名、場所名、進入時間、核酸檢測結果與健康碼，以此作為依據才能進入公共場合。而除了一般的商店外，包含搭地鐵、搭公車，在進入車站或上車時也需要掃碼。

在疫情防控要求之下「掃碼入場」，對於台灣人並不陌生。多名旅居上海的台灣人都向中央社記者表示，這就像是「簡訊實聯制」。

一名曾在今年初返台過年後，於2月回上海的台幹告訴中央社，由於將近2年沒有返台，當時回台時其實並不知道「簡訊實聯制」是什麼東西，因此曾在超商購物時鬧了笑話。

他提到，最近看到上海官方在推行「場所碼」時，腦袋中第一個閃過的念頭就是「實聯制」，甚至還在工作的群組中向其他台灣同事解釋。

根據上海市官方發布，全上海累計申請的「場所碼」已超過100萬個，未設置「場所碼」的場所不得復工、復產、復市、復學。在常態化防控的要求之下，頻繁掃碼逐步成為上海人日常生活的一部分。（編輯：邱國強）1110524