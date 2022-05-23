上海地鐵復駛直播失控 大媽吐槽封城真是笑話

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（中央社台北23日電）因防疫而全面停駛的上海地鐵昨天4線率先恢復營運，媒體搶直播亟欲呈現陸續復常，卻遇上吐槽封城真是笑話的誠實大媽，記者尷尬趕緊挪開麥克風，鏡頭也轉向別處。

上海疫情趨緩，昨天恢復部分地鐵與公車線路的跨區公共交通，當地媒體趕緊現場連線直播訪問乘客，而幾則受訪對象不按牌理出牌的影音在網路流傳，以致當局試圖傳遞逐漸揮別疫情的正能量操作，適得其反。

據網友Tutticoloro發布「新聞的多重宇宙」片段，有個大媽脫口而出：「今天特別高興，因為封了將近兩個月了。自從我出生到現在，還沒有受過這樣的日子，被關在家裡不能出去，真是天大的笑話，哈哈哈…。」

於此同時，畫面顯示，採訪記者緩緩挪開麥克風，而原本對準大媽的攝影鏡頭，則悄悄偏向乘客零落的車廂，匆匆結束這段大概長度30秒的尷尬訪問。

另個受訪的大媽則說，自己不太清楚地鐵復駛的消息，而是女兒諮詢幫她買車票，隨即開口抱怨，這兩個月真是太難了，還沒講完，採訪記者同樣是緩緩偏移麥克風，支吾其詞連聲說謝結束訪談。

還有受訪者談搶買車票的經驗，反問「黃牛可以說嗎」？採訪記者不假思索稱：「可以啊，新聞就應該是甚麼都要報導的，只要是真實的事情。」凸顯前兩則大媽受訪被消音格外諷刺。

看過上述片段的網友狂噓說：「所以國內電視裏所謂的直播都是延時的，新聞都是剪輯的」、「人間疾苦不能報導！只能報導高高在上的幸福社會！」

還有網友說：「我以後要像這兩個阿姨一樣說話，減少自我審核自己，減少陰陽怪氣。別怕…該怕的是那些虛偽、遮掩、用大義來做私欲外衣、把真實的人民當做草芥的垃圾們。」

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據官方最新疫情通報，上海新增染疫數持續下探，但在朝向常態化防控轉化階段之際，仍有部分地方的民眾遭「禁足」，目前防範區人數約為2100萬人，228萬人還在封控區或管控區當中。

此外，金融重鎮靜安區又宣布，22日至24日期間所有人員不出家門，超商、店家關門不營業，已發放的出門證暫停使用，展開3輪核酸篩查，形同再一次的遭到「禁足」，顯見上海疫情仍反覆不定。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110523