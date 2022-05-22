更多編輯台推薦新聞：
複合弓混雙摘金／裝備出問題意外失誤 陳界綸：不到最後一箭不放棄
運動

複合弓混雙摘金／裝備出問題意外失誤 陳界綸：不到最後一箭不放棄

一週大事／拜登亞洲行、猴痘遍布多國、南加州教會槍擊案...
生活

一週大事／拜登亞洲行、猴痘遍布多國、南加州教會槍擊案...

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎復仇成功 泰國羽賽擊敗陳雨菲摘金
首頁 / 兩岸

上海推進解封靜安區卻突封3天 居民：心好累

2022/5/22 15:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）上海市逐步推進解封，金融商業重鎮靜安區卻突然宣布22至24日期間所有人員不出家門，超商、店家關門不營業，已發放的出門證暫停使用，展開3輪核酸篩查。居民紛紛喊，真的心好累。

上海靜安官方微博21日晚發出「告靜安居民書」，內容直指，為進一步鞏固COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控成果，將於22至24日期間在全域範圍內對所有人員連續展開3輪核酸篩查。所有居民務必參加篩查，並一如既往配合防疫工作，應檢未檢人員的健康碼將賦黃碼。

內容提到，在全員核酸篩查期間，商超、沿街店鋪將停止線下營業，所有人員足不出戶，已發放的出門證暫停使用。將持續作好生活物資供應保障，繼續開放線上電商平台，確保居民必要生活物資和求醫購藥的管道暢通。

靜安區居民對於解封出門措施反覆紛紛表達不滿，直言「真的心好累」。

有人質疑，上海市現在全是區自治了嗎，官方恢復公共交通地鐵、復工復產復商，地方卻是要求民眾不要出門。另也有人提到，上海市各區吹各自的調，靜安區竟然自己說封就封。

有居民批評，從這輪抗疫開始，官方一直是說一套做一套，中聽的都是說給中央聽的、給外面人聽的，戲言別當真。

官方今天則在上海防疫記者會上宣布，目前防範區涉及人數約為2100萬人，據21日資料，上海市全市現有封控區2051個，涉及人口數約51萬人；管控區9742個，涉及人口數約177萬人；防範區5萬9650個，涉及人口數約2100萬人。

防範區的民眾自由度最高，原則上可在街鎮範圍內活動；但是措施時有改變。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110522

延伸閱讀
上海車業復工考驗多 業界：閉環生產不切實際病毒未到荷包先乾 上海市急查團購費用飆漲中國記者：上海防疫有如計劃經濟 難應對疫情
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族