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中共為何堅持動態清零 黨媒擺明基於政治考量

2022/5/24 15:33（5/24 16:13 更新）
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（中央社台北24日電）長者與幼兒疫苗接種覆蓋率不足，這向來是中共當局堅持採動態清零不得比照歐美躺平的原因；中共黨媒今天卻稱，務必要從政治高度認識動態清零，鬥爭否定中國防疫政策的言行。

黨媒「求是網」報導，自爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，總書記習近平親自指揮，提出動態清零總方針，為做好疫情防控提供科學指引和根本遵循。

報導指出，針對近期中國境內疫情複雜形勢，習近平多次下達重要指示，對疫情防控工作全面部署，有助於統一思想認識、堅定必勝信念、有效控制疫情。

報導提到，務必從擁護兩個確立做到兩個維護的「政治高度」，堅決鬥爭一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行。

另據共青團喉舌「中國青年報」10日報導，中國當局堅持清零不改，並非急於證明比歐美的躺平優越，更無關政治高度，而是實際有難處的不得不然。

報導說，中國躺平將面臨嚴峻風險，因「一老一小」疫苗接種率整體還不夠高，不可以「躺平」。

報導引述中國衛健委副主任李斌此前表示，「我國是人口大國，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，如果放鬆疫情防控，放任病毒傳播，勢必會在短期內造成大量人群被感染，進而出現大量重症和死亡病例」。

報導還引述復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院感染科臨床病毒研究室主任張欣欣、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院醫學基因組學國家重點實驗室主任陳賽娟等人於醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發表的專文。

這篇文章以上海為例指出，這個金融重鎮人口數達2500萬人，整體疫苗接種覆蓋率雖已超過90%，但60歲以上共580萬人，接種疫苗比率卻僅62%，施打加強劑的只有38%。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110524

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