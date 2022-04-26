中國上演外資大逃難 CNN分析點出3大原因

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（中央社香港26日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，外國投資者正以前所未見規模撤離中國，這是因為政治、商業風險和其他地方升息等因素影響，讓這個全球第二大經濟體對投資者的吸引力降低。

根據國際金融協會（Institute of International Finance）最新數據，中國在上個月流失175億美元外資，創下歷史新高。

總部位於美國的國際金融協會表示，這種海外投資人的資本外逃規模「空前未見」，特別是這段期間其他新興市場並沒有類似的資金外流現象。這次外流資金包括112億美元的債券，其餘則為股票。

中國政府數據也顯示，近幾個月來，外國投資者在債券市場出現破紀錄的減持。根據中國中央國債登記結算公司的數據，海外投資者今年2月淨減持人民幣350億元的中國政府債券，是有記錄以來減幅最大的月份。這種拋售現象在3月加速，創下人民幣520億元新高。

英國牛津大學中國中心研究員、瑞士銀行前首席經濟學家馬格納斯（George Magnus）表示：「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭，顯然是資本逃離中國的催化劑。」

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員馬永哲（Martin Chorzempa）表示：「中國對於烏克蘭衝突的模棱兩可但傾向支持俄方立場，讓人們感到緊張，各界擔心若中國幫助俄國，可能導致中方也遭到制裁。」

但地緣政治緊張情況並非外資大逃難的唯一原因，美國升息，加上中國嚴苛的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關防疫封鎖措施，也是嚇跑投資人的重要因素。

馬永哲指出：「利率升高，尤其是在美國，使得跟中國固定收益資產相關的名義回報相對來說吸引力有所降低。」

再者，北京當局對於清零政策的堅定承諾已經造成龐大經濟損失，也增加未來經濟成長的不確定性。

馬格納斯說：「經濟已經衰弱，而政府的行動和COVID-19清零政策讓情況雪上加霜。」

過去一週，一些投資銀行下修中國全年經濟成長率預測，國際貨幣基金（IMF）19日提到北京當局嚴格防疫清零政策的風險，將中國經濟成長率的預測從4.8%下修至4.4%，這個數字遠低於中國官方預測的5.5%左右。

隨著這些憂慮的加劇，部分基金經理人和分析師開始懷疑他們是否應該在中國投資。

總部設於上海的私募股權投資公司開源資本投資總監席佛斯（Brock Silvers）表示：「隨著對其基本可投資性的疑慮增加，中國正出現大量外國資本外流。」

席佛斯還說：「全球投資人都不想玩管制預測遊戲，或是擔心明天的消息可能會耗損另一個具有吸引力的企業或商業模式。」（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）1110426