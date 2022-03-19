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歐盟官員：中國考慮軍援俄羅斯 歐掌握可靠證據

2022/3/19 22:55
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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）一名歐洲聯盟（EU）高級官員表示，歐盟領導人掌握「非常可靠的證據」，證明中國正考慮軍援俄羅斯。這名官員警告，如果武器交付俄國，歐盟可能對中國採取貿易制裁措施。

美國政治新聞機構Politico報導，美國官員本週稍早也發出類似警告，稱俄羅斯政府已要求中國提供軍事裝備和其它協助；英國「金融時報」隨後的一篇報導指出，中國對俄國的要求持開放態度。

目前還不清楚，歐盟掌握的最新資訊是否與美方消息出自相同來源，或是來自歐盟自己的情報單位。

這名歐盟高級官員表示：「歐盟領導人有非常可靠的證據，證明中國正考慮提供俄羅斯軍事援助。所有領導人都非常清楚發生什麼事。」

由於這名官員未獲授權公開談論機密消息，因此要求匿名。此外，他並未透露俄羅斯要求中國提供什麼樣的援助。

這名官員說：「我們擔心中國正在對俄羅斯送秋波。」他還表示，如果北京按照俄國的要求行事，歐盟將「對中國施加貿易壁壘」，因為「這是北京唯一能聽懂的語言」。

歐盟各國最高層代表18日開會時確認，原訂4月1日與中國國家主席習近平召開的歐中峰會，將如期舉行。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110319

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