俄軍密集空襲烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫

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（中央社基輔19日綜合外電報導）地方首長表示，俄羅斯軍方今天密集空襲烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）。當地一座軍營前一天剛遭到致命火箭攻擊，造成數十人喪命。

法新社報導，尼古拉耶夫州州長（Governor of Mykolaiv Oblast）維塔利．金（Vitaly Kim）表示，空襲一波接一波來襲，甚至來不及鳴放防空警報。他在社群媒體上表示：「警報和轟炸同時抵達。」他未披露損害程度抑或是否有任何人受害等細節。

目擊者19日告訴法新社，尼古拉耶夫一座軍營於18日清晨遭俄羅斯部隊火箭攻擊，造成數十名士兵死亡，當局已展開救難作業，但尚未公布官方死亡人數。

烏克蘭當局表示，尼古拉耶夫是黑海西北岸戰略軍港敖德薩（Odessa）的重要屏障，正致力抵抗俄軍並擊退入侵者攻擊。敖德薩位於尼古拉耶夫西方約130公里處。

目擊者19日告訴法新社，6枚火箭於18日清晨約6時擊中尼古拉耶夫那座軍營後，傳出巨大爆炸聲響，當地多棟建築物頓時變成瓦礫堆。派駐附近的22歲士兵馬克西姆（Maxim）表示，「當時營房內有不到200名士兵正在熟睡。至少50具屍體已被拉出，但我們不曉得還有多少人受困在瓦礫堆下。」

另一名士兵葉夫根尼（Yevgeny）表示，高達100人恐已喪命。官方尚未公布死亡人數，遇襲細節也不明。

烏克蘭軍方發言人馬拉丘克（Olga Malarchuk）表示：「我們未獲准披露任何消息，因為救難作業尚未結束，且受害人家屬還沒接到通知。我們還不能宣布死亡人數，也不能告訴大家當時有多少官兵在現場。」

尼古拉耶夫州長維塔利．金在一段影片中表示：「懦弱俄軍昨天發射火箭攻擊我們的睡夢中士兵。」他又說，正在等待來自烏克蘭武裝部隊的官方資訊。

救難人員和消防隊員自18日起竭力展開不間斷救援作業。（譯者：劉學源）1110320