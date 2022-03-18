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美議員提案：若中國銀行助俄 將踢出美金融系統

2022/3/18 20:59
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，美國國會議員17日提出法案，倘若中國銀行以金融方式幫助俄羅斯規避美方制裁，將被踢出美國金融系統。

彭博指出，俄羅斯侵略烏克蘭後遭受美國經濟制裁，如今美國國會正將目光轉向中國，以防止俄國規避那些制裁。呼籲實施所謂次級制裁（secondary sanction）的情緒正在升高，以懲罰幫助俄國規避制裁的任何國家或實體。

美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）17日提出一項法案，專門針對以任何「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統的替代管道與俄國實體交易的中國金融機構。

盧比歐發表聲明指出：「我們不能讓中國成為俄國企業尋求規避國際制裁的避風港」、「如果中國銀行選擇使用中方或俄方金融訊息系統，與俄國銀行交易，我的法案將使它們幾乎無法使用美國金融系統。」

盧比歐表示，中國正深化與俄羅斯的關係，這項法案具「強有力」遏阻作用。若任何中國金融機構使用人民幣跨境支付系統（CIPS）幫助俄國規避制裁，這項法案將對它們實施制裁。

馬里蘭州民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）指稱，他已與拜登政府討論次級制裁議題。他提及，美國實施任何這類措施時，都應與歐洲盟邦協調。

美國國會議員提出上述法案的時機，適逢美國總統拜登將於18日與中國國家主席習近平通話之際，拜登正尋求升高全球對俄羅斯的施壓，迫使俄國停止入侵烏克蘭戰爭。

這將是拜習兩人自去年11月以來首度通話，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日已在羅馬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤。

白宮發表聲明指出：「兩位領導人將討論處理我們兩國間競爭、俄羅斯對烏克蘭戰爭，以及其他雙方共同關切議題。」

彭博報導，多位議員承認，習近平可能是世界上少數幾個能說服俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）撤離烏克蘭的人物之一。

但參議院外交委員會共和黨首席議員里契（Jim Risch）表示：「習近平能夠積極說服他（蒲亭）做出改變嗎？也許吧，但我不認為他會這麼做。」（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110318

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