俄羅斯：近半資產遭凍結 仰賴中國挺過制裁

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莫斯科13日表示，西方國家制裁已造成俄羅斯黃金和外匯儲備近5成遭凍結，現在仰賴中國協助挺過制裁打擊。圖為2019年中國國家主席習近平（左起）與俄羅斯總統蒲亭在莫斯科會談。（中新社）

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）莫斯科今天表示，西方國家制裁已造成俄羅斯黃金和外匯儲備近5成遭凍結，現在仰賴中國協助挺過制裁對俄國經濟帶來的打擊。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）表示：「我們有部分的黃金和外匯儲備以人民幣計價。我們看到西方國家對中國施加壓力，以限制和中國的雙邊貿易。當然，也有限制取得儲備管道的壓力。」

「但我認為我們和中國的夥伴關係仍將允許我們維持我們已達成的合作，在當前西方市場關閉的環境下，不但要維持，而且還要增加。」

希魯阿諾夫今天表示，西方的制裁已讓俄羅斯約3000億美元的資產遭凍結。俄羅斯持有的黃金和外匯儲備總計達6400億美元。

希魯阿諾夫也表示，俄羅斯將在國家儲備資產解凍前，繼續履行國家債務義務，支付盧布給債權人。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110313