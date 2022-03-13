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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

美中高層14日羅馬會晤 聚焦雙邊競爭俄烏情勢

2022/3/13 22:51（3/13 23:04 更新）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）美國總統拜登政府今天宣布，白宮國家安全顧問蘇利文14日將前往羅馬，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤。兩人將聚焦美中競爭管控，也會討論俄烏情勢衝擊。

在俄烏戰事延燒、中國不願譴責俄羅斯行徑引發國際關注之際，白宮國安會發言人霍恩（Emily Horne）今天宣布，在國安會與國務院官員陪同下，蘇利文（Jake Sullivan）14日將前往羅馬與楊潔篪面對面會晤。

霍恩指出，此次會面是美中維繫雙方開放溝通渠道努力的一環。兩方將討論如何管控美中競爭，也會討論俄國對烏克蘭發動戰爭對區域、全球安全造成的衝擊。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士表示，蘇利文與楊潔篪此次會晤，也將討論拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月視訊會晤觸及的議題。羅馬會晤規劃已一段時間，但美方不預期會有任何具體成果。

蘇利文與楊潔篪最近一次會晤是在去年10月，兩人在瑞士蘇黎世會談長達6小時，為11月「拜習視訊會」鋪路。蘇利文當時在會中也表達美方對中國在人權、新疆、香港、南海以及台灣行動的關切。

除與中方官員會晤外，霍恩指出，蘇利文也將與義大利總理外交顧問馬蒂奧里（Luigi Mattiolo）會面，持續商討國際如何針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）出兵決定，做出一致強勁回應。（編輯：韋樞）1110313

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