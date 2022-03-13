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聯合國警告 烏克蘭歷史遺跡面臨毀損危險
首頁 / 國際

軍援烏克蘭 美總統拜登授權再撥2億美元

2022/3/13 03:17
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）白宮表示，美國總統拜登今天授權再撥出2億美元，用來提供武器和其他援助給烏克蘭。烏克蘭官員表示，俄羅斯部隊展開猛烈砲轟，正危及當地撤離平民的各種努力。

路透社報導，拜登這項決定使得美國自2021年1月以來，提供給烏克蘭的安全援助增至12億美元，而自2014年俄羅斯兼併烏克蘭克里米亞地區（Crimea）以來則累計增至32億美元。

在給美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的備忘錄中，拜登指示透過「援外法」（Foreign Assistance Act）撥出高達2億元，供協助烏克蘭防衛。

這筆資金能用來提供武器和其他防衛裝備以及軍事教育訓練，協助烏克蘭對抗入侵的俄羅斯部隊。

烏克蘭一直要求提供更多標槍（Javelin）反戰車武器以及刺針（Stinger）防空飛彈。

在此之前，美國國會於3月10日晚批准提供烏克蘭136億美元緊急援助，這是國會通過的總額1.5兆美元支出法案的一部分。（譯者：劉學源）1110313

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