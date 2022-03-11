更多編輯台推薦新聞：
喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權
國際

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以烏克蘭為鏡 美籲台強化不對稱戰力與作戰準備
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

美國務院：烏克蘭抗俄 比起戰機更需地面武器

2022/3/11 09:21（3/11 09:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國國務院10日排除透過美國基地移轉波蘭米格-29戰機（圖）給烏克蘭的提議。（圖取自facebook.com/SilyPowietrzne）
美國國務院10日排除透過美國基地移轉波蘭米格-29戰機（圖）給烏克蘭的提議。（圖取自facebook.com/SilyPowietrzne）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國務院今天排除透過美國基地移轉波蘭米格-29戰機給烏克蘭的提議，還說烏克蘭抵抗俄羅斯軍隊入侵，比起戰機更需要地面武器。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不斷呼籲美國和北大西洋公約組織（NATO）運送戰機到烏國，或在烏國設立禁航區，以抵禦俄軍空襲。

但美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華府告訴媒體，烏克蘭已發現地面防禦系統更能有效反擊俄國的「強大」空軍。

普萊斯說：「我們會持續提供烏克蘭夥伴所需的地對空系統，以應付他們面臨的俄國飛彈、火箭、大砲威脅。」

普萊斯還說，烏克蘭自有好幾個「完全具備任務能力」的飛機中隊，若美國派更多戰機赴烏克蘭，可能替這場戰事火上澆油，「情報圈評估，以這種方式提供飛機…可能會被莫斯科視為（衝突）升級」。

波蘭日前表態願把自家的蘇聯時代米格-29戰機透過美國駐德空軍基地移轉給烏克蘭，之後再由美國提供F-16戰機給波蘭作為替代。

但美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天告知波蘭防長布拉查克（Mariusz Blaszczak），華府無意參與這項計畫。

俄軍進攻烏克蘭已達兩週之久，今天至少圍困了4座大城，還有裝甲車隊正駛向首都基輔的東北邊緣。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110311

延伸閱讀
西方想提供烏克蘭戰機 機源和路徑困難重重歐盟承諾軍援烏克蘭 匈牙利不許武器運經其領土北約祕書長：強化歐洲東翼軍力 不讓莫斯科誤判情勢俄烏戰事膠著 烏克蘭民眾湧槍店購武器保衛家園運送愛國者飛彈至波蘭 美：防禦性部署俄軍轟炸烏克蘭機場 還警告他國不得收容烏軍戰機
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀