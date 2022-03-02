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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭61/300

俄烏戰事膠著 烏克蘭民眾湧槍店購武器保衛家園

2022/3/2 09:30（3/2 12:02 更新）
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路透社報導，俄軍入侵烏克蘭近一週來，至今仍未拿下一座主要城市，烏克蘭頑強抵抗的戰鬥力超乎俄羅斯預期。圖為烏克蘭軍人。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
路透社報導，俄軍入侵烏克蘭近一週來，至今仍未拿下一座主要城市，烏克蘭頑強抵抗的戰鬥力超乎俄羅斯預期。圖為烏克蘭軍人。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
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（中央社烏克蘭利維夫1日綜合外電報導）當俄羅斯火箭猛轟烏克蘭東部目標之際，烏國戰鬥年齡的男性今天在西部城市利維夫槍店外大排長龍，耐心等候數小時，只為購買步槍和獵槍來保護自己的家園。

網站開發人員穆席卡（Andrew Muzyka）與數十名男子在利維夫（Lviv）醫學大學附近一家槍店外排隊。他說：「我看得出來俄羅斯不會停止（攻擊），所以我必須阻止他們。」

買家進入店內後，會先拿到有關如何操作槍枝的基本說明，接著必須尋求警方進一步批准，才能購買槍枝。大多數型號的槍枝售價落在數百美元。

路透社報導，俄軍入侵烏克蘭近一週來，至今仍未拿下一座主要城市，烏克蘭頑強抵抗的戰鬥力超乎俄羅斯預期。

有些專家警告，俄羅斯如今將藉由無情轟炸建築區來削弱烏克蘭的抗戰能力。

利維夫警方2月27日宣布簡化購買槍枝武器的程序。穆席卡說，以前得花上2至3週，現在只要2、3天就能完成購槍流程。

他說，很感謝其他國家支持，但他知道他們不會派兵到烏克蘭作戰。穆席卡說：「如果我們沒辦法拯救自己，沒有人可以。」

利維夫另一家槍店拉下百葉窗，一名身穿軍裝的男子在側門分發獵槍。

等待購槍的雷克赫希（Oleh Lekhush）遠從80公里外的斯捷布尼克（Stebnyk）跋涉而來。他說，鎮上的民防部隊有500人，但只有大約20把槍。

雷克赫希說自己經營一家餐館，沒有軍事方面的經驗。但他說：「當邊境開始出現緊張局勢時，我便開始做準備。可惜的是，我唯一沒做的就是購買武器。我希望我能儘快取得。」

雷克赫希說，店家無論賣哪種槍，他都會買，也願意出最多2000美元（約新台幣5.6萬元）的預算買槍。

另一名買家一手拿著文件，一手牽著狗，等著買槍。他說：「我本來打算購槍打獵，打獵季節很快就要開始了，但現在情況更加緊急。所以我試著儘快取得槍枝，希望明天就能拿到。」

他還說，如果俄國人來了，他會毫不猶豫地保護自己摯愛的親人，但希望戰爭趕快結束，說他寧願去獵鴨。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110302

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