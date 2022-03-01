俄國轟炸烏克蘭第2大城 傳投放「炸彈之父」真空彈[影]

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（中央社基輔1日綜合外電報導）俄羅斯侵略攻勢今天進入第6天，烏克蘭哈爾科夫州州長表示，俄軍飛彈擊中第2大城哈爾科夫市中心，據報導這波攻擊至少造成10死、20傷。據信俄國還在烏國投放禁用的真空彈。

●俄軍轟炸烏克蘭第2大城

俄羅斯無視全球不斷加重施壓，今天持續發動入侵攻勢，轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫，造成至少10名平民喪生，死者包括孩童。另外，俄軍也朝烏克蘭最大核電廠挺進。

烏克蘭總統幕僚表示，俄軍正試圖圍困烏克蘭首都基輔和哈爾科夫，故意砲擊城市，包括住宅區和民用基礎設施，意圖造成人民恐慌。

國際傳真社引述俄羅斯東方軍區指出，駐紮在遠東基地的俄國部隊將前往境內歐亞之間的阿斯特拉罕省舉行軍事演習。

●俄疑對烏使用「炸彈之父」真空彈

烏克蘭駐美國大使指控，俄國使用殺傷力驚人的「炸彈之父」 真空彈 真空彈小百科 真空彈（vacuum bomb）又稱熱壓彈（thermobaric weapons）或空氣燃燒彈（Fuel Air Explosive，簡稱FAE），最為人熟知的稱號是「炸彈之父」。

爆炸半徑可達300公尺，威力相當於44噸TNT炸藥，幾乎等同小型戰術核武。

爆炸會燃燒周遭空氣，產生致命衝擊波，並讓附近所有人把燃燒的空氣吸入肺部，進而產生嚴重傷害。

越戰時期美軍以真空彈清出大片叢林讓直升機降落；對蓋達組織作戰用真空彈，則是想逼出據傳當時躲在阿富汗山區洞穴裡的賓拉登。俄羅斯也在車臣衝突使用過這種武器。 看更多 關閉 ，但白宮尚未證實。真空彈威力如同小型戰術核武，美軍當年在阿富汗反恐作戰時也曾動用真空彈。

真空彈為日內瓦公約所禁止，這種彈藥爆炸時會燃燒周遭空氣，產生致命衝擊波，讓附近所有人把燃燒的空氣吸入肺部，進而產生嚴重傷害。

●俄羅斯被控攻擊平民

烏克蘭駐聯合國大使公布手機訊息截圖，顯示一名年輕的俄國士兵在臨死前與母親對話，描述入侵烏國的俄軍「向所有人發動攻擊，就連平民也不放過」。

聯合國難民署指出，在俄羅斯攻擊下，烏克蘭境內估計有100萬人在戰亂中流離失所，另外有數十萬人逃離烏克蘭。

聯合國難民署1日表示，烏克蘭境內估計有100萬人因俄羅斯入侵而流離失所。圖為烏克蘭難民抵達波蘭車站。（安納杜魯新聞社）

●歐洲展現大團結

針對俄國侵略，瑞士罕見地放棄中立國承諾，決定跟進歐盟對俄國實施制裁，包括凍結蒲亭等人資產。中立國芬蘭也決定提供武器給烏克蘭。匈牙利表示，不會允許致命武器經由其領土運送至基輔。

波蘭已開放邊界提供8個據點，以便烏克蘭人逃到該國避難，並且實行多項便利措施。此外，波蘭援助武器已抵烏克蘭。

另外一面，東歐8國總統也發出公開信，呼籲歐盟會員國立即賦予烏克蘭歐盟候選國地位，並展開會員國資格談判。

烏克蘭總統澤倫斯基（中）簽署加入歐盟申請。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

●全球制裁之箭齊射

針對俄國侵烏，國際繼續採取各項行動，影音分享平台YouTube表示，已在歐洲封鎖俄國官媒「今日俄羅斯」（RT）和「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）的YouTube頻道。

殼牌石油公司則宣布，將脫手與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）及相關實體合資企業的股權，包括液化天然氣設施「薩哈林2號」。

好萊塢兩大電影製作公司迪士尼、華納兄弟則表示，有鑑於「俄羅斯無端入侵烏克蘭」與「悲劇性人道危機」，將暫停在俄羅斯發行院線影片。

此外，美國萬事達卡公司及Visa公司宣告加入對俄制裁措施。丹麥航運巨擘馬士基集團指出，將停止接受前往或來自俄羅斯的非必要新訂單。

全球數十個國家紛紛對烏克蘭伸出援手。圖為2月28日志工們在烏克蘭西部城市利沃夫準備人道救援的物資。（美聯社）

●國際續伸援手

烏克蘭表示，已收到特斯拉執行長馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）送來的星鏈（Starlink）衛星網路終端設備。

澳洲總理莫里森指出，澳洲已承諾投入7000萬澳元（約新台幣14.5億元）資助致命防禦性武器給烏克蘭，包括飛彈和彈藥軍火。

烏克蘭政府正打造一支由外籍志願者組成的「國際軍團」抗俄，烏克蘭駐日大使館相關人士透露，至今已有約70名日本男性報名參加，其中大多數曾在自衛隊服役過。

●蒲亭盟友續挺

路透報導，白俄將在與烏克蘭邊界部署更多部隊。但白俄總統魯卡申柯聲稱，白俄沒打算加入俄軍在烏克蘭的行動，也否認讓俄軍借道攻擊烏克蘭的指控。

在俄羅斯對烏克蘭的侵略中，車臣強人總統卡狄羅夫出兵力挺俄國總統蒲亭，但他今天表示，已有車臣戰士在烏克蘭陣亡。

然而，俄羅斯億萬富豪弗里德曼、德里帕斯卡等人已與克里姆林宮劃清界線，相繼呼籲終結俄國對烏克蘭發動的戰事。

●傳俄國僱傭兵刺殺澤倫斯基

英國「泰晤士報」報導，俄羅斯政府已命令數以百計潛伏在烏克蘭首都基輔的俄籍傭兵，執行刺殺烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的任務。

澤倫斯基今天痛批，俄軍狂轟烏國東北部第2大城哈爾科夫屬於「戰爭罪行」。他也宣示，眼前第一優先要務就是保衛首都基輔。

他今天在歐洲議會發表視訊演說，指烏克蘭人民正為自由、生命及生存而戰，在他演說結束後，歐洲議會議員起立鼓掌，連口譯都數度哽咽。

俄羅斯持續推動入侵攻勢，轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫。圖為哈爾科夫附近一間學校外的俄軍。（法新社）

澤倫斯基1日痛批，俄羅斯狂轟烏克蘭東北部第2大城哈爾科夫屬於「戰爭罪行」。圖為哈爾科夫附近一間學校外的俄軍。（法新社）

●蒲亭提停戰3大條件

蒲亭在與法國總統馬克宏談話時，提出3大停戰條件，包括承認俄國對克里米亞主權、烏克蘭非軍事化、確保烏克蘭的中立地位。

法國艾里賽宮表示，馬克宏在90分鐘的通話告訴蒲亭，請他停止攻擊烏克蘭平民和民用基礎設施，以及保護主要道路安全，特別是烏克蘭首都基輔南邊的道路。

●全球藝文界封殺親蒲亭指揮家

俄羅斯指揮家葛濟夫因與蒲亭過從甚密，全球多個愛樂組織陸續要他對烏克蘭戰事表態，但他不置可否。巴黎愛樂廳已跟進其他藝文組織，拒讓他登台。

此外，德國音樂重鎮慕尼黑市也宣布，解除葛濟夫首席指揮一職，原因是他沒有對俄羅斯入侵烏克蘭一事表態。

俄羅斯指揮家葛濟夫（圖）與俄國總統蒲亭過從甚密，全球多個愛樂組織陸續要他對烏克蘭戰事表態，但他不置可否。（圖取自facebook.com/valery.gergiev）

●全球體壇再抵制

國際足總與歐洲足總發出聯合聲明表示，俄國入侵烏克蘭後，俄國國家隊與各職業隊將不得參加包含今年世界盃在內的各項國際足球賽事，直到「另行通知」為止。

俄國男足代表隊原訂3月24日，在世足資格賽附加賽出戰波蘭，若獲勝將可在3月29日對上瑞典或捷克，爭取世足會內賽門票。波蘭、瑞典、捷克3隊都已表態抵制，不願與俄國交手。

另外，國際奧會執行委員會建議各運動聯盟禁止俄羅斯與白俄選手參賽，也禁止兩國官員出席賽事活動。美國對此表示支持。（譯者：陳正健）1110301