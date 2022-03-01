俄羅斯明星指揮家葛濟夫與蒲亭過從甚密 全球藝文界封殺

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俄羅斯指揮家葛濟夫（圖）與俄國總統蒲亭過從甚密，全球多個愛樂組織陸續要他對烏克蘭戰事表態，但他不置可否。（圖取自facebook.com/valery.gergiev）

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）俄羅斯指揮家葛濟夫（Valery Gergiev）與俄國總統蒲亭過從甚密，全球多個愛樂組織陸續要他對烏克蘭戰事表態，但他不置可否。巴黎愛樂廳今天跟進其他藝文組織，拒讓他登台。

巴黎愛樂廳在聲明中表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，愛樂廳正修改未來數月的節目表，已取消葛濟夫和聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）管弦樂團4月的兩場音樂會，以示「與烏克蘭人民同在」。葛濟夫是馬林斯基劇院首席指揮家兼藝術總監。

葛濟夫與俄國克里姆林宮關係密切，迄今對俄國攻擊烏克蘭一事未置一詞。

德國慕尼黑當局上週通知葛濟夫，若他不譴責這場戰事，他在慕尼黑愛樂（Munich Philharmonic）首席指揮家的地位可能不保。

法新社報導，葛濟夫在德國的經紀人費爾斯納（Marcus Felsner）昨天已與他解約。費爾斯納透過聲明表示，經紀公司無法再代表葛濟夫，因為他「不會或不能公開停止他對於犯下這種罪行的政權長期支持」。

葛濟夫上週被告知，若不公開譴責烏克蘭戰爭，他原定參與義大利米蘭斯卡拉大劇院（Teatro alla Scala）歌劇「黑桃皇后」（The Queen of Spades）的演出，也會出現變數。

米蘭市長兼斯卡拉大劇院董事長薩拉（Giuseppe Sala）今天表示，葛濟夫並未回應。至於原定3月5日登場的演出，薩拉說：「我不認為他會到，我想我們可以不讓他登台。」

美國紐約卡內基音樂廳（Carnegie Hall）的維也納愛樂（Vienna Philharmonic）演出同樣踢出了葛濟夫。蘇格蘭愛丁堡國際藝術節（Edinburgh International Festival）今天也宣布不再與葛濟夫往來。

葛濟夫是愛丁堡國際藝術節的榮譽主席，主辦單位聲明表示，董事會要求他辭職，並已接受他的辭呈。聲明還指出：「愛丁堡與（烏克蘭首都）基輔是姊妹市，採取此舉是基於對基輔市民的同理心和支持。」

路透社提到，荷蘭鹿特丹愛樂管弦樂團（Rotterdam Philharmonic Orchestra）已暫停與葛濟夫合作，若他不與蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭行徑劃清界線，9月的「葛濟夫音樂節」也將取消。葛濟夫原本在鹿特丹擔任榮譽指揮家。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110301