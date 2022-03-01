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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭89/300

不表態丟飯碗 慕尼黑愛樂解職親蒲亭首席指揮葛濟夫

2022/3/1 19:36（3/1 19:59 更新）
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德國慕尼黑市政府1日宣布，解除慕尼黑愛樂交響樂團俄羅斯指揮家葛濟夫首席指揮一職。（圖取自facebook.com/valery.gergiev）
德國慕尼黑市政府1日宣布，解除慕尼黑愛樂交響樂團俄羅斯指揮家葛濟夫首席指揮一職。（圖取自facebook.com/valery.gergiev）
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（中央社記者林育立柏林1日專電）德國音樂重鎮慕尼黑市今天宣布，解除慕尼黑愛樂交響樂團俄國指揮家葛濟夫首席指揮一職，理由是他沒有對俄羅斯入侵烏克蘭一事表態。

慕尼黑市長黎希特（Dieter Reiter）在俄羅斯出兵烏克蘭隔日（2月25日）公開要求葛濟夫（Valery Gergiev）譴責俄羅斯攻擊烏克蘭，並收回過去對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的正面言論，不然他在慕尼黑愛樂（Munich Philharmonic）的首席指揮職位將不保。

慕尼黑愛樂是慕尼黑的市立樂團，為歐洲頂尖的交響樂團之一。葛濟夫從2015年起擔任樂團的首席指揮，由於受到當地輿論好評，2018年與市府續約到2025年。

不過，在黎希特設的2月28日最後期限之前，葛濟夫對俄國攻擊烏克蘭一事依然未置一詞，因此黎希特今天宣布與葛濟夫解約，「即日起不再有慕尼黑愛樂在他領導下的音樂會」。

現年68歲的葛濟夫與蒲亭過從甚密，蒲亭競選總統時曾為他站台，2014年連署支持俄國併吞克里米亞半島（Crimea），在樂壇形象原本就受到爭議。

黎希特強調，對樂團、觀眾、輿論和市政府來說，清楚表態才可能繼續合作，他原本期待葛濟夫「考慮和修正他對俄羅斯領導人十分正面的評價」，但葛濟夫沒有這樣做。

葛濟夫是歐洲古典樂壇最忙碌的指揮家之一，經常受邀到各大樂團和音樂節演出，但至今拒絕對烏克蘭戰事表態，巴黎愛樂廳、蘇格蘭愛丁堡國際藝術節（Edinburgh International Festival）、瑞士琉森音樂節（Lucerne Festival）、荷蘭鹿特丹愛樂管弦樂團（Rotterdam Philharmonic Orchestra）等歐洲重要藝術節和樂團已宣布暫停與他合作或取消他的演出。（編輯：韋樞）1110301

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