更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄羅斯入侵烏克蘭 YouTube在歐洲封鎖俄官媒頻道

2022/3/1 18:52（3/1 22:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯入侵烏克蘭，國際紛紛採取各項行動， 1日影音分享平台YouTube表示，已在歐洲封鎖俄國官媒「今日俄羅斯」和「俄羅斯衛星通訊社」的YouTube頻道。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
俄羅斯入侵烏克蘭，國際紛紛採取各項行動， 1日影音分享平台YouTube表示，已在歐洲封鎖俄國官媒「今日俄羅斯」和「俄羅斯衛星通訊社」的YouTube頻道。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎1日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，國際紛紛採取各項行動，影音分享平台YouTube今天表示，已在歐洲封鎖俄國官媒「今日俄羅斯」（RT）和「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）的YouTube頻道。

YouTube在答覆法新社的電郵中表示：「我們在整個歐洲封鎖今日俄羅斯和俄羅斯衛星通訊社的YouTube頻道，即刻生效。我們的系統需要一些時間才能完全運作。」

社群媒體龍頭臉書（Facebook）昨天也採取類似決定，禁止今日俄羅斯和俄羅斯衛星通訊社在歐洲聯盟發布內容。

西方國家指控這2家俄羅斯媒體是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）政權的喉舌，被當作開戰辯護平台。

歐盟當局27日已宣布RT和Sputnik在區域內禁播。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，這些媒體將不再能夠散播它們謊言，「來替蒲亭的戰爭辯護」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110301

延伸閱讀
俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽阻假消息 臉書推特等科技企業限制俄羅斯官媒資訊傳播烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁 萬事達卡、Visa也加入俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看「媽這太難了」俄軍士兵死前傳訊母親 指部隊無差別攻擊烏克蘭平民
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族