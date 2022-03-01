俄羅斯入侵烏克蘭 YouTube在歐洲封鎖俄官媒頻道

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俄羅斯入侵烏克蘭，國際紛紛採取各項行動， 1日影音分享平台YouTube表示，已在歐洲封鎖俄國官媒「今日俄羅斯」和「俄羅斯衛星通訊社」的YouTube頻道。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社巴黎1日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，國際紛紛採取各項行動，影音分享平台YouTube今天表示，已在歐洲封鎖俄國官媒「今日俄羅斯」（RT）和「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）的YouTube頻道。

YouTube在答覆法新社的電郵中表示：「我們在整個歐洲封鎖今日俄羅斯和俄羅斯衛星通訊社的YouTube頻道，即刻生效。我們的系統需要一些時間才能完全運作。」

社群媒體龍頭臉書（Facebook）昨天也採取類似決定，禁止今日俄羅斯和俄羅斯衛星通訊社在歐洲聯盟發布內容。

西方國家指控這2家俄羅斯媒體是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）政權的喉舌，被當作開戰辯護平台。

歐盟當局27日已宣布RT和Sputnik在區域內禁播。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，這些媒體將不再能夠散播它們謊言，「來替蒲亭的戰爭辯護」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110301