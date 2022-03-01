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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭106/300

俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁 萬事達卡、Visa也加入

2022/3/1 16:07（3/2 03:42 更新）
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俄羅斯入侵烏克蘭遭到國際制裁，萬事達卡公司2月28日表示，已禁止多家俄國金融機構使用其支付網路，Visa公司也說，該公司正採取行動。（圖取自Pixabay圖庫）
俄羅斯入侵烏克蘭遭到國際制裁，萬事達卡公司2月28日表示，已禁止多家俄國金融機構使用其支付網路，Visa公司也說，該公司正採取行動。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社紐約28日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭遭到國際制裁，萬事達卡公司今晚表示，他們已禁止多家俄國金融機構使用其支付網路。

萬事達卡公司（Mastercard Inc）在聲明中表示，他們未來幾天將持續和監管機關合作，也承諾將捐出200萬美元（約新台幣5663萬元）提供人道救援。

另外，Visa公司（Visa Inc）在聲明中說，該公司正採取行動，以確保遵循制裁措施，未來可能會有的進一步制裁行動，他們也一樣會遵循。

美國及其盟國26日表示，他們將對俄羅斯中央銀行採取行動，並將一些俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

俄羅斯自稱在烏克蘭的行動是「特殊（軍事）行動」。

俄國民眾在憂心提款卡可能會無法使用，以及西方實施制裁後，俄國銀行將限制現金提領等疑慮下，昨天湧向自動提款機，並排起長長人龍，只為了領到現金。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1110301

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