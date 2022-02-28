俄烏展開談判衝突未緩 西方制裁使俄羅斯深陷金融危機

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（中央社基輔28日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭攻勢今天進入第5天，雙方代表在烏國與白俄羅斯交界展開談判。在西方制裁下，俄國陷入金融危機，銀行出現擠兌，盧布及股市重眨，交易所被迫暫停股票交易。

●俄烏戰火持續蔓延

俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊行動，首都基輔（Kyiv）和主要城市哈爾科夫（Kharkiv）今天一早傳出爆炸聲響。烏克蘭製造的全球最大飛機An-225運輸機毀於俄軍砲火。

美國民間企業馬薩爾科技表示，衛星圖像顯示，大批俄軍地面部隊在距離烏克蘭首都基輔約64公里外集結，並朝著基輔方向挺進。

烏克蘭位於黑海的蛇島日前遭俄軍攻占，鎮守島上的13名士兵推測全數殉國。基輔獨立報今天在推特發文稱，據烏國海軍消息，這些士兵可能還活著，且已遭俄軍俘虜。

但在烏克蘭軍民頑強抵抗下，俄軍入侵受挫。基輔今天解除為時36小時的宵禁，市區內各地超市出現民眾大排長龍搶購食品。

烏克蘭非政府組織最新民調顯示，有70%受訪烏克蘭民眾相信目前烏軍打敗俄軍，更有91%支持總統澤倫斯基。

根據烏克蘭國防部發布數字，俄軍入侵以來，5天之內折損5300名兵力。如果數字正確，俄軍陣亡人數已達到前蘇聯在阿富汗9年戰爭期間死亡官兵人數的1/3以上。

影片來源：CNN

俄羅斯彈襲登陸並進開戰烏克蘭。（中央社製圖）

●烏克蘭組國際軍團抗俄

澤倫斯基表示，正打造一支由外籍志願者組成的「國際軍團」，籲請外國人士前往全球各地烏國大使館，報名加入這個軍團，幫助烏國抵禦外侮。

丹麥女總理佛瑞德里克森指出，丹麥將允許國民加入國際軍團，前往烏國參加對俄作戰。拉脫維亞國會也發布聲明指出，國會投票一致通過，將允許國人自願前往烏克蘭參戰。

此外，澤倫斯基也指出，烏克蘭將釋放具有戰鬥經驗的囚犯，幫助國家抵抗俄羅斯的侵略，藉此彌補他們過去的罪過。

●國際社會加強對俄制裁

七大工業集團（G7）領袖揚言要對俄羅斯祭出新制裁，美國國務卿布林肯表示，G7富有國家「全面一致」反對莫斯科入侵烏克蘭。

歐盟指出，歐盟會員國將提供「戰機」給烏克蘭，以對抗俄羅斯的陸空夾擊。加拿大二宣布，已對所有俄羅斯航班關閉領空，以抗議俄軍入侵烏克蘭。

與此同時，英國宣布與美國和歐盟採取同步行動，對俄羅斯實施進一步制裁，將使得莫斯科主要金融機構實際上被排除在西方金融市場外。

韓國外交部指出，將收緊對俄羅斯的出口管制，禁止對俄國輸出戰略物品，並且加入西方國家行列，將部分俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

新加坡外長指稱，星國將對俄羅斯進行制裁，包括針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民或讓他們屈服的物品，實施出口管制。

日本首相岸田文表示，將在盡快凍結俄羅斯總統蒲亭等人資產同時，對與俄羅斯有同盟關係且支持軍事行動的白俄羅斯，也將檢討祭出制裁措施。

●中印曖昧、白俄相挺

針對俄羅斯部分銀行被逐出SWIFT支付系統，中國外交部指稱，中方不贊成用制裁手段解決問題，中俄仍將正常貿易合作。

聯合國安全理事會投票，表決是否就俄國入侵烏克蘭召開聯大特別會議，印度再次投下棄權票，在烏克蘭危機當中維持不選邊的路線。

與此同時，白俄羅斯舉行修憲公投，通過放棄國家的非核地位。白俄總統魯卡申柯表示，可能要求俄國讓核武重回白俄。

●俄國深陷經濟危機

在西方國家祭出SWIFT等金融制裁之際，俄國貨幣盧布兌美元和歐元匯價今天崩跌，同時引發銀行擠兌，許多俄國民眾在自動櫃員機（ATM）前大排長龍，急忙提領現金。

俄羅斯央行宣布，莫斯科交易所全天暫停股票交易。俄國為挽救貶值至歷史低點的盧布，今天將基準利率由9.5%大漲至20%，要求出口商拋售持有外幣。

在此期間，俄國境內反戰聲浪仍在持續，獨立監督組織OVD-Info指出，莫斯科當局昨天拘留2114名示威者，關押總數已破5900人。

俄國民眾因擔憂西方制裁將引發現金供應短缺並擾亂支付系統，27日在ATM前大排長龍提領現金。（美聯社）

●烏克蘭難民危機加劇

聯合國官員表示，俄羅斯入侵烏克蘭5天以來，至少造成逾百平民喪生，其中包括數名兒童，迫使超過50萬人逃離烏克蘭。

為保護烏國人民，Alphabet Inc所屬的谷歌公司（Google）證實，已暫時關閉在烏國的部分Google地圖工具。

●國際再限制俄國參與活動

針對俄國入侵烏克蘭，國際足總未撤銷俄國的世界盃資格賽參賽資格，但禁止俄國主辦任何國際足球賽事，並且俄羅斯在國外比賽，禁止懸掛俄國國旗及演奏俄羅斯國歌。

歐洲歌唱大賽官方網站25日公告，本屆歌唱大賽將不接受俄羅斯參賽。芬蘭國家廣播公司報導，若歐洲廣播聯盟不禁止俄羅斯參賽，芬蘭將退出比賽。（譯者：陳正健）1110228