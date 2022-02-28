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白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

2022/2/28 12:00（3/1 13:52 更新）
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白俄羅斯27日憲公投通過，放棄國家的非核地位。圖為白俄總統魯卡申柯。（圖取自白俄羅斯總統府網頁president.gov.by）
白俄羅斯27日憲公投通過，放棄國家的非核地位。圖為白俄總統魯卡申柯。（圖取自白俄羅斯總統府網頁president.gov.by）
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（中央社明斯克27日綜合外電報導）前蘇聯加盟共和國白俄羅斯成為俄羅斯入侵烏克蘭跳板之際，俄羅斯多家通訊社報導，白俄今天修憲公投通過，放棄國家的非核地位。

這些報導引述白俄中央選舉委員會說，參與投票的選民有65.2%支持此案。由於白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）實施鐵腕執政，公投結果並不令人意外。

這可能導致蘇聯解體以來，白俄國土首次出現核子武器。

先前在俄烏間扮演斡旋角色的魯卡申柯已支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）攻打烏克蘭，如今白俄又加碼，通過修憲公投。

西方先前已表示，不會承認這項公投結果。

白俄政府正全面鎮壓反對派，根據人權人士，截至今天為止，白俄有超過1000名政治犯。這場公投引發白俄數城反戰示威，人權人士表示，至少290人被捕。

魯卡申柯今天在投票所表示，可能要求俄國讓核武重回白俄。

魯卡申柯說：「如果你們（西方）把核武轉移到波蘭或立陶宛，來到我們的邊界，我就會求助蒲亭，要回我無條件放棄的核武。」

2020年國內爆發示威後，魯卡申柯求助俄羅斯取得貸款，以抵銷西方制裁的影響。

這次修憲後，將賦予全白羅斯人民議會（All-Belarusian People's Assembly）權力，還將讓魯卡申柯擁有卸任後終身不被起訴的豁免權。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110228

烏克蘭總統澤倫斯基曾指責白俄羅斯允許俄羅斯借道入侵烏克蘭。（中央社製圖）
烏克蘭總統澤倫斯基曾指責白俄羅斯允許俄羅斯借道入侵烏克蘭。（中央社製圖）
白俄羅斯鄰近俄羅斯與烏克蘭。（中央社製圖）
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