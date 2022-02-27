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澤倫斯基與白俄總統通話 指責讓俄軍借道入侵

2022/2/27 22:44
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他曾與白俄羅斯總統魯卡申卡通話，指責白俄允許俄軍借道入侵。

由於俄羅斯對烏克蘭的部分軍事行動是從白俄羅斯境內發起，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天透過社群媒體Telegram表示，他已與白俄領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）通話，指責對方讓俄軍進入其領土，但未進一步說明雙方對話細節。

澤倫斯基辦公室今天宣布，將在烏國與白俄羅斯交界、鄰近車諾比（Chernobyl）禁區之處與俄羅斯進行談判。

澤倫斯基辦公室透過聲明證實，「官員同意，烏克蘭代表團將在沒有預設條件的狀況下，在普里雅特河（Pripyat River）附近的烏克蘭與白俄羅斯邊界地區與俄羅斯代表團會面」。

美國有線電視新聞網（CNN）稍早報導，俄國派出的代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）已向基輔下達「最後通牒」，稱代表團願意等待烏方決定是否同意談判，至當地時間27日下午3時（台灣時間27日晚間9時），「一旦收到烏方確認，代表團就會立刻出發與烏方會晤；但如果烏方拒絕談判，就要為流血事件負起全責。」

俄羅斯克里姆林宮稍早發布聲明稱，在以色列要求下，總統蒲亭與以國總理班奈特（Naftali Bennett）通話。蒲亭向班奈特說明了「保護頓巴斯（Donbas，烏克蘭東部的親俄分離主義地區）特別軍事行動的過程」，班奈特則主動提議，讓以國在俄烏談判中充當調解人，「以阻止敵對行動發生」。（譯者：施施/核稿：林治平）1110227

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