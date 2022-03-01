更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭122/300

「媽這很難受」俄軍士兵死前傳訊母親 指部隊無差別攻擊烏克蘭平民[影]

2022/3/1 13:01（3/2 12:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭駐聯合國大使公布的手機訊息截圖，俄國士兵臨死前對母親表示，入侵烏國的俄軍「向所有人發動攻擊，就連平民也不放過」。（圖取自facebook.com/SecurSerUkraine）
烏克蘭駐聯合國大使公布的手機訊息截圖，俄國士兵臨死前對母親表示，入侵烏國的俄軍「向所有人發動攻擊，就連平民也不放過」。（圖取自facebook.com/SecurSerUkraine）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞今天公布一張手機訊息截圖，內容是一名年輕的俄國士兵在臨死前與母親對話，描述入侵烏國的軍隊是如何「向所有人發動攻擊，就連平民也不放過」。

加拿大「國家郵報」（National Post）報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注，基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）今天在聯合國大會緊急特別會議上，大聲朗讀這段訊息對話。

他說：「我想從一張智慧型手機螢幕截圖上，唸一段俄羅斯士兵臨死前與母親最後的訊息對話。」

烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）稍早透過通訊軟體Telegram釋出這張螢幕截圖，烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）刊出相關報導，但未透露這名士兵死亡的情況，僅說是在戰鬥中殞命。基斯利茨亞說，「他在臨死前幾分鐘」發送了這些訊息。

影片來源：United Nations（約30分10秒起）

在僅經過烏克蘭消息來源證實的訊息中，這名士兵用俄語告訴媽媽，他已經不在克里米亞（Crimea）演訓。當他的母親詢問能否寄個包裹給他時，他說，「我現在唯一想做的就是吊死自己」。他接著告訴媽媽他在烏克蘭，當地發生「真正的戰爭」。

這名士兵寫道：「我好害怕，我們正在攻擊所有人，甚至是平民百姓。我們被告知這裡的人會歡迎我們，但他們沒有，反而以肉身阻擋戰車、痛罵我們是法西斯分子。媽媽，這很難受。」

基斯利茨亞朗讀完這段訊息後說：「如果你想正視這場悲劇的嚴重程度，必須想像在你身邊、在參與本屆大會的每個國家的名牌旁邊，已經站了30多名俄軍的亡魂。」

他說，除了陣亡的俄國士兵，還有數以百計烏克蘭人丟掉性命，好幾十名兒童遇害。這類情節正持續不斷地上演。

與此同時，烏克蘭和盟國齊聲呼籲聯合國，調查俄羅斯入侵烏克蘭期間可能犯下的戰爭罪行。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110301

圖為烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞。（圖取自聯合國網頁media.un.org）
圖為烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞。（圖取自聯合國網頁media.un.org）

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

延伸閱讀
烏克蘭駐美大使：俄羅斯投真空彈 欲造成嚴重破壞[影]烏克蘭要求立即加入歐盟 東歐國家強力相挺瑞士罕見打破中立承諾 與歐盟齊步制裁俄羅斯凍結蒲亭資產法俄總統通話 蒲亭提停戰3大條件美官員：俄軍部隊缺補給 對基輔攻勢停滯且士氣低落烏克蘭全國抗敵 民眾排隊加入國土防衛軍[影]英媒：烏克蘭南部馬立波市遭俄軍包圍美代表團會見蔡總統 再次保證美國堅定維持承諾 早安世界》俄羅斯濫炸烏克蘭目標 基輔恐遭圍城火海攻擊紐時：俄軍陣亡人數激增 暴露蒲亭戰略軟肋
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀