「媽這很難受」俄軍士兵死前傳訊母親 指部隊無差別攻擊烏克蘭平民[影]

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烏克蘭駐聯合國大使公布的手機訊息截圖，俄國士兵臨死前對母親表示，入侵烏國的俄軍「向所有人發動攻擊，就連平民也不放過」。（圖取自facebook.com/SecurSerUkraine）

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞今天公布一張手機訊息截圖，內容是一名年輕的俄國士兵在臨死前與母親對話，描述入侵烏國的軍隊是如何「向所有人發動攻擊，就連平民也不放過」。

加拿大「國家郵報」（National Post）報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注，基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）今天在聯合國大會緊急特別會議上，大聲朗讀這段訊息對話。

他說：「我想從一張智慧型手機螢幕截圖上，唸一段俄羅斯士兵臨死前與母親最後的訊息對話。」

烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）稍早透過通訊軟體Telegram釋出這張螢幕截圖，烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）刊出相關報導，但未透露這名士兵死亡的情況，僅說是在戰鬥中殞命。基斯利茨亞說，「他在臨死前幾分鐘」發送了這些訊息。

影片來源：United Nations（約30分10秒起）

在僅經過烏克蘭消息來源證實的訊息中，這名士兵用俄語告訴媽媽，他已經不在克里米亞（Crimea）演訓。當他的母親詢問能否寄個包裹給他時，他說，「我現在唯一想做的就是吊死自己」。他接著告訴媽媽他在烏克蘭，當地發生「真正的戰爭」。

這名士兵寫道：「我好害怕，我們正在攻擊所有人，甚至是平民百姓。我們被告知這裡的人會歡迎我們，但他們沒有，反而以肉身阻擋戰車、痛罵我們是法西斯分子。媽媽，這很難受。」

基斯利茨亞朗讀完這段訊息後說：「如果你想正視這場悲劇的嚴重程度，必須想像在你身邊、在參與本屆大會的每個國家的名牌旁邊，已經站了30多名俄軍的亡魂。」

他說，除了陣亡的俄國士兵，還有數以百計烏克蘭人丟掉性命，好幾十名兒童遇害。這類情節正持續不斷地上演。

與此同時，烏克蘭和盟國齊聲呼籲聯合國，調查俄羅斯入侵烏克蘭期間可能犯下的戰爭罪行。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110301

圖為烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞。（圖取自聯合國網頁media.un.org）

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