法俄總統通話 蒲亭提停戰3大條件

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（中央社基輔28日綜合外電報導）俄羅斯24日入侵烏克蘭，今天猛轟烏國第2大城哈爾科夫。在西方準備加碼制裁之際，俄國總統蒲亭今天提出承認俄羅斯對克里米亞主權、烏克蘭非軍事化、確保烏克蘭的中立地位，作為停戰條件。

法新社報導，俄烏剛結束開戰以來第一輪會談，雙方沒有交集僅同意盡速第2輪談判。俄烏第一輪會談結束前，蒲亭藉與法國總統馬克宏通電話的機會，提出結束戰事的條件。

克里姆林宮發出的聲明說：「蒲亭強調，只有在俄國的合理安全利益獲無條件接受，包含承認俄國對克里米亞主權、烏克蘭去軍事化與納粹化、確保烏克蘭的中立地位後，才有罷兵可能。」

法國艾里賽宮的聲明則表示，馬克宏在90分鐘的通話告訴蒲亭，請他停止攻擊烏克蘭平民和民用基礎設施，以及保護主要道路安全，特別是烏克蘭首都基輔南邊的道路。蒲亭明確表示願就這3點做出承諾。

馬克宏也重申，國際社會要求俄羅斯停止對烏克蘭的進攻攻勢，並強調俄方必須立即停火。（譯者：陳亦偉）1110301