波蘭接收大批烏克蘭難民 援烏武器已運抵

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波蘭開放邊界提供8個據點，讓烏克蘭人可以逃到波蘭避難無需簽證。圖為2月28日烏克蘭難民在波蘭東部一處過境點排隊進入波蘭。（法新社）

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（中央社記者彭維楀華沙1日專電）烏俄戰事發生後，波蘭開放邊界提供8個據點，讓烏克蘭人可逃到波蘭避難無需簽證，並對烏克蘭難民放寬COVID-19限制，不需檢測和隔離等措施。此外，波蘭援助武器已抵烏克蘭。

波蘭人擔心石油價格暴漲或短缺，加油站呈現大排長龍情景。這一兩天有加油站已經用光所有儲油，民眾需要多跑幾家加油站，才加得到油。

烏克蘭位於波蘭東邊，當戰事發生時，波蘭明白一旦與俄國的緩衝區域消失，下一個危險可能會發生在波蘭境內。雖然波蘭早在1999年加入北大西洋公約組織（NATO），但此次西方國家面臨烏克蘭戰事的態度，也讓波蘭擔憂自己的未來。

尤其德國與俄羅斯共同建造的北溪2號天然氣管線繞過東歐國家領土，經波羅的海海底通道，到德國盧布明市（Lubmin），讓俄羅斯與德國掌控全歐洲天然氣，也容易導致波蘭成為兩大強國底下的犧牲者。

波蘭近期想要發展核電，被德國極力阻止，因為一旦波蘭不仰賴德國輸送的天然氣，就有機會獨立於德國與俄羅斯之間，這不是兩大國所樂見的。

因此在這場戰爭中，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Jakub Morawiecki）在歐洲議會一直為烏克蘭發聲。他表示：「烏克蘭不僅為自由而戰，而且還代表為整個歐洲的自由而戰，歐洲歷史上的惡魔已經復活，我們東部邊界之外的野蠻行徑，必須遭到抵抗。」波蘭總統杜達（Andrzej Duda）力挺烏克蘭加入歐盟。

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）2月25日在推特上表示，波蘭的武器援助已經到了烏克蘭，並強烈譴責俄國行為，展現對烏克蘭的支持。

波蘭華沙蕭邦機場這幾天有許多軍機起降，波蘭民眾自發性地在社群媒體發起#standwithukraine活動，並號召社群在俄羅斯宣戰當天集結於俄羅斯大使館門前抗議。波蘭民眾主動收集物資和糧食，提供給在波烏邊界因戰事而糧食短缺的烏克蘭人或已逃到波蘭的難民。

波蘭的醫院敞開大門，協助需要救援的烏克蘭人。波蘭政府開放國家鐵路，允許烏克蘭人免費搭乘。在波蘭邊境有許多醫療列車，協助抵達邊境的烏克蘭人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2月26日在推特表示：「感謝烏克蘭真摯的朋友－波蘭！」

截至目前，約有20萬名烏克蘭難民逃到波蘭，大多為小孩與婦女。（編輯：馮昭）1110301

（中央社製圖）