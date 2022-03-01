衛星影像曝俄羅斯軍車綿延64公里 美估近日包圍基輔

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馬薩爾科技2月28日拍攝的衛星影像顯示，俄羅斯軍車隊伍在烏克蘭首都基輔北方綿延約64公里。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）

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（中央社基輔28日綜合外電報導）美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）表示，今天拍攝的衛星影像顯示，俄羅斯軍車隊伍在烏克蘭首都基輔北方綿延約64公里，比稍早通報的27公里長很多。

路透社報導，美國一名資深國防官員今天說，美方預估俄軍將在近日包圍基輔，說俄方可能因對進度太慢感到挫敗而變得更具侵略性。

馬薩爾科技公司也表示，白俄羅斯南部可見到更多地面部隊部署和地面攻擊直升機隊，位在烏克蘭邊境北方不到32公里處。

基輔街道大多空蕩蕩，響起空襲警報，警告俄軍可能再度飛彈攻擊。隨著俄軍逼近，全市為更激烈的戰鬥做準備。

上述的美國資深國防官員說：「我們預計他們會想要繼續前進，企圖在未來幾天包圍這座城市。」官員還說，俄軍距離基輔市中心大約25公里。

美方認為，烏克蘭的頑強抵抗拖慢了俄軍進攻速度，計畫失敗導致一些俄羅斯部隊沒有燃料或其他補給。

這名美國官員告訴媒體：「可能的結果之一是俄軍重新評估他們的戰術，且可能變得更具侵略性、更明目張膽，無論是俄軍規模和鎖定基輔攻擊的規模皆是如此。」

這名不具名官員沒有提供證據，並表示美國尚未看到這種情況發生，但非常擔憂。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110301