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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭166/300

聯合國：烏克蘭逾百平民喪生 50萬餘人外逃

2022/2/28 20:48（3/1 13:56 更新）
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聯合國官員28日表示，俄羅斯入侵烏克蘭5天，至少造成逾百平民喪生，迫使超過50萬人逃離。圖為基輔救難人員26日疏散民眾畫面。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）
聯合國官員28日表示，俄羅斯入侵烏克蘭5天，至少造成逾百平民喪生，迫使超過50萬人逃離。圖為基輔救難人員26日疏散民眾畫面。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）
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（中央社日內瓦28日綜合外電報導）聯合國官員今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭5天以來，至少造成逾百平民喪生，其中包括數名兒童；俄方這波軍事行動也迫使超過50萬人逃離烏克蘭。

聯合國難民署（UNHCR）高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）發布推文指出，烏國遭入侵後，逾50萬人已逃離當地，其中一半以上難民都逃往波蘭。

聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）年度大會揭幕前，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）也表示，自俄軍24日發動全面攻擊迄今，她的辦公室共紀錄406起平民傷亡案件，其中102人身故，死者名單還包括7名兒童。

這場大會將優先投票決定，是否要在本週稍晚舉行一場關於烏克蘭衝突的緊急辯論。

巴舍萊說，「傷亡平民多數死於影響範圍廣泛的爆炸武器，包括重型火砲和多管火箭系統的砲擊以及空襲。」

她還強調，烏國有「數以百萬計平民，包括弱勢族群和長者，被迫擠在各種防空設施內，比如地鐵站，以躲避轟炸」。

烏克蘭駐日內瓦大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）批評，莫斯科的攻擊行動「不僅是對烏克蘭，也是針對每個聯合國會員國、聯合國本身以及本組織矢言捍衛原則的攻擊」。

據菲利潘科的說法，5天的衝突已造成350多人喪生，其中包括16名兒童。

烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）今天在臉書（Facebook）發文表示，俄羅斯部隊今天上午對第二大城哈爾科夫市（Kharkiv）發動火箭攻擊，已造成數十人喪命和數百人受傷。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110228

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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