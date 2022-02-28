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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭179/300

烏克蘭與俄羅斯開始談判 盼俄軍立即停火並撤離

2022/2/28 17:16（2/28 19:18 更新）
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俄羅斯對烏克蘭的攻勢28日進入第5天，烏克蘭在與白俄羅斯的交界，與俄羅斯代表展開談判。（圖取自twitter.com/BelarusMFA）
俄羅斯對烏克蘭的攻勢28日進入第5天，烏克蘭在與白俄羅斯的交界，與俄羅斯代表展開談判。（圖取自twitter.com/BelarusMFA）
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（中央社烏克蘭利維夫28日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭的攻勢今天進入第5天，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）透過簡訊告訴路透社，烏克蘭已在與白俄羅斯的交界，與俄羅斯代表展開談判。

烏克蘭總統府稍早表示，烏克蘭的談判目標是立即停火，以及俄軍撤離烏克蘭。

克里姆林宮則表示，不會在談判前公布自身正式立場。

烏克蘭代表團成員包括波多利雅科和國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）等人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室昨天宣布，將在沒有預設條件的狀況下，在普里雅特河（Pripyat River）附近的烏克蘭和白俄羅斯交界地區與俄羅斯進行談判。

澤倫斯基辦公室還說，白俄領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）將「負責確保在烏克蘭代表團出發、談判和返回期間，部署在白俄領土的所有飛機、直升機和飛彈都會留在地面上」。

這是兩國戰事進入第5天以來，雙方的首次公開接觸。（譯者：楊昭彥）1110228

烏克蘭面臨俄羅斯攻勢第5天，總統府發布聲明表示，烏克蘭代表團已抵達與白俄羅斯的邊界，與俄羅斯代表展開談判。圖為烏克蘭軍隊。（圖取自twitter.com/ng_ukraine）
烏克蘭面臨俄羅斯攻勢第5天，總統府發布聲明表示，烏克蘭代表團已抵達與白俄羅斯的邊界，與俄羅斯代表展開談判。圖為烏克蘭軍隊。（圖取自twitter.com/ng_ukraine）
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