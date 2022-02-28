俄羅斯攻烏克蘭受挫 美：似乎改採包圍戰平民傷亡可能性增

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美國高階國防官員27日表示，俄羅斯可能將攻擊烏克蘭戰略轉向包圍戰，這戰術會增加平民傷亡可能性。圖為基輔救難人員26日疏散民眾畫面。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國高階國防官員今天表示，俄羅斯在烏克蘭初步攻勢受挫，可能正在將其戰略轉向包圍戰；此人並指出，採取這一戰術，會增加民用設施受損以及平民傷亡發生的可能性。

路透社報導，美國官員表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令核子嚇阻部隊高度警戒之際，華府評估俄軍自24日以來的入侵行動僅取得有限進展，原因是烏克蘭軍隊頑強抵抗，以及計劃失敗，導致一些俄國部隊燃料與物資用罄。

這位不願具名的美國高階國防官員說，華府評估，俄羅斯迄今已向烏克蘭目標發射超過350枚飛彈，其中一些擊中民用基礎設施。不過，俄軍飛彈目前主要仍集中攻擊烏克蘭軍事目標。

這名官員舉俄軍對基輔以北城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的進攻為例，點出初步跡象顯示俄羅斯可能正在採取包圍戰術；他並說，當採取這一戰術，會增加附帶損害發生的可能性，即造成非軍事人員死傷，或波及學校、醫院和民宅。

包圍戰術通常涉及包圍敵方陣地，切斷補給和逃生路線，接著由裝甲部隊、地面部隊和工兵組成的聯合部隊發動攻擊。

這位美國高階國防官員表示，俄羅斯軍隊下一步為何仍有待觀察，但初期跡象令人擔憂。

這名美國官員並說，蒲亭在俄國邊境附近部署的約1/3軍隊仍未進入烏克蘭；但最近幾天，莫斯科派遣進入烏克蘭的部隊數量迅速增加。

此外，這名美國官員表示，五角大廈是從蒲亭的電視轉播宣布，才得知俄國核子嚇阻部隊高度警戒一事，而非美國情報消息來源。他並說，儘管華府仍在收集相關資訊，但蒲亭的動作令人不安。（譯者：張璦/核稿：李佩珊）1110228

基輔等再傳爆炸聲 烏北大城住宅建築遭飛彈擊中

（中央社基輔28日綜合外電報導）俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊行動，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務表示，首都基輔（Kyiv）和主要城市哈爾科夫（Kharkiv）今天一早傳出爆炸聲響。

路透社報導，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務（State Service of Special Communications and Information Protection）在社群媒體應用軟體Telegram發布訊息說，之前幾小時，基輔一直靜悄悄。



國家特別通訊和資訊保護服務並發布另一則聲明表示，烏國北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）一棟住宅建築遭飛彈擊中，起火燃燒。



烏克蘭陸軍指揮部也在臉書（Facebook）發文說，另一個北部城市日托米爾（Zhytomyr）昨夜至今早遭多枚飛彈襲擊。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110228