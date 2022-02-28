俄羅斯救盧布 升息至20%、要求出口商拋售外幣

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因擔憂西方制裁將引發現金供應短缺，俄羅斯民眾28日在海參崴的俄羅斯外貿銀行提領現金。（共同社）

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯當局為挽救貶值至歷史低點的盧布，今天將基準利率由9.5%大漲至20%，並要求出口商拋售持有外幣。

路透社報導，俄羅斯央行發布聲明表示：「俄羅斯經濟面臨的外部環境已劇烈改變，為彌補貨幣貶值和通貨膨脹風險上升，有必要將基準存款利率調高至應有水準。」

「為了支持金融和物價穩定，以及保護民眾儲蓄免於貶值，有必要這麼做。」央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）將在格林威治時間今天13時召開記者會說明。

此外，俄羅斯央行和財政部也攜手命令俄國出口商將80%的外匯收入在市場出售，以阻止盧布貶勢。

俄羅斯因入侵烏克蘭，遭到西方國家聯手制裁，莫斯科急忙應付日漸擴大的相關衝擊，自24日以來已宣布連串措施支持俄國市場。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110228