阿富汗人尋求避風港落腳烏克蘭 如今再攜妻小逃難

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阿富汗民眾拉馬尼（後左）一年前因遭到威脅而離開家鄉，以為在烏克蘭找到了和平的避風港，如今因俄羅斯向烏克蘭開戰，再度攜家帶眷踏上逃難之路。（法新社）

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（中央社波蘭米迪卡27日綜合外電報導）一年前離開阿富汗後，拉馬尼（Ajmal Rahmani）以為在烏克蘭找到了和平的避風港。

但這星期，他卻得攜家帶眷再踏逃難之路，這次是在俄羅斯隆隆砲彈聲中離開，準備投奔波蘭。

拉馬尼進入波蘭不久後告訴法新社：「我躲開一場戰爭，逃到一個國家，另一場戰事卻又開始，運氣很不好。」

拉馬尼跟記者講話時，7歲的女兒馬瓦（Marwa）緊緊抱著米色的玩具狗站在一旁。

帶著馬瓦、太太米納（Mina）、11歲的兒子歐瑪（Omar），拉馬尼一家千里跋涉，最近這30公里路甚至是靠雙腳步行。一番折騰後，一家人終於來到邊界口岸波蘭米迪卡（Medyka），在這裡，他們和其他難民一起等著巴士，要前往鄰近城市普瑟米斯（Przemysl）。

這場仗至今打了4天，已有數以十萬計人為躲避烽火進入波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等國，多數難民是烏克蘭人，但也不乏來自阿富汗、剛果民主共和國、印度、尼泊爾等地的學生和移工。

40多歲的拉馬尼表示，他在阿富汗喀布爾機場為北大西洋公約組織（NATO）工作了18年，但美國撤軍前4個月他遭到威脅，因為太過擔心小孩安全，他不讓小孩去學校，最後更決定逃離家鄉。

拉馬尼說，在那之前，「我在阿富汗生活幸福，有自己的房子、自己的車，薪水也很好」。

拉馬尼說，為了逃離阿富汗，「我把車、房子、全部家當都賣了，一無所有」，但「沒什麼比我的愛、我家人的生活更重要」。

他費了好一番功夫才拿到簽證離開阿富汗，決定來烏克蘭是因為只有這裡接納他。一家人好不容易在黑海（Black Sea）港市敖德薩（Odessa）安頓下來，另一場戰亂卻又找上門。

4天前，俄國開始入侵烏克蘭，拉馬尼一家再次拋下一切，跋涉1100公里至邊界。

波蘭當局表示，24日以來，已有近21萬3000人從烏克蘭進入波蘭。和其他難民一樣沒有波蘭簽證的拉馬尼一家，現在有15天時間登記，但以難民人數之多，要在這麼短的時間內登記完根本是天方夜譚。

拉馬尼說，他覺得前途茫茫，但志工和協助難民的波蘭邊界官員的滿滿溫暖讓他深受鼓舞，「他們給了我力量」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110228