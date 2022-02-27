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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

逾11萬烏克蘭難民湧入波蘭 憂心家園但士氣高昂

2022/2/27 10:24
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（中央社波蘭華沙/普瑟米斯26日綜合外電報導）數以萬計烏克蘭民眾逃離戰亂家園抵達鄰國波蘭，當中許多人是擠上壅塞火車才到邊城普瑟米斯（Przemysl），儘管壓力大，但士氣卻相當高昂。

法新社報導，波蘭內政部副部長謝佛納克（Pawel Szefernaker）今天表示，俄羅斯本週入侵烏克蘭以來，已有11萬5000名烏克蘭民眾跨越邊界進入波蘭。

而在4小時之前，謝佛納克才說統計人數有10萬人，可見烏克蘭難民湧入波蘭速度之快。掌管波蘭邊境的普拉加（Tomasz Praga）表示，光是昨天一天，就有5萬人從烏國入境波蘭。

而抵達東南部城市普瑟米斯火車站的烏克蘭民眾，大多數都是老弱婦孺，能夠從軍的年輕男子很少見。

34歲烏克蘭民眾安娜告訴法新社：「情勢很可怕，但我們起身捍衛國家，也很為我們的朋友感到驕傲。」安娜的一些男性友人都留在基輔（Kyiv）以對抗俄軍入侵。

她說：「這是他們的責任，也是他們自己願意的，他們要為我們的家園而戰。」

安娜表示：「我們不想奔走各國要求幫忙，但此時此刻真的需要支援。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110227

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