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戰火下的希望 烏克蘭孕婦地鐵站避難產下女嬰

2022/2/26 19:08（2/26 19:43 更新）
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（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯軍隊持續進攻烏克蘭，昨晚基輔彈如雨下，地鐵站擠滿避難民眾。一名烏克蘭孕婦由警察協助，順利在地鐵站分娩，產下一名女嬰，網友感嘆這是戰火下的一線希望。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，警察什拉帕克（Mykola Shlapak）表示，他們幫這名23歲孕婦接生女嬰，並打電話叫救護車送醫，目前母女兩人狀況良好。

這名女嬰被命名為米亞（Mia），昨晚她的誕生堪稱奇蹟，有網友說：「妳的誕生是這個悲慘時刻的希望。」

在烏克蘭最黑暗的時刻，米亞小手緊緊抓住母親的照片，被歡稱是希望的燈塔。

民主行動會議（Democracy in Action Conference）主席霍普科（Hannah Hopko）分享了這個難以置信的分娩故事。

她說：「在基輔遭轟炸的緊張環境下，米亞今晚在避難地點出生，她的媽媽經歷了這次具挑戰性的分娩後很開心。」

她還說：「在蒲亭屠殺烏克蘭人的同時，我們呼籲俄羅斯和白俄羅斯的母親抗議俄國對烏克蘭發動的戰爭。我們捍衛生命和人道。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110226

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