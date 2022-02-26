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2022台灣燈會
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2022台灣燈會1/59

台灣燈會雙主場點燈秀烏克蘭國旗 盼和平庇護人民

2022/2/26 20:31（2/26 20:57 更新）
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2022台灣燈會在高雄，由於當前國際俄烏戰爭延燒，高雄市政府26日晚間特別在燈會雙主場點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃兩色，為和平祈願。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月26日
2022台灣燈會在高雄，由於當前國際俄烏戰爭延燒，高雄市政府26日晚間特別在燈會雙主場點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃兩色，為和平祈願。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月26日
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（中央社記者洪學廣高雄26日電）台北101今晚點上烏克蘭國旗的藍黃兩色燈光，高雄市政府也在2022台灣燈會的衛武營、愛河灣點燈表達祈福。市府指出，點燈是期盼戰火下的人民能及早得到和平保護。

烏克蘭24日遭到俄羅斯軍事入侵，引發各界聲援，全球數棟地標建築物當晚在外牆打上烏克蘭國旗藍黃兩色燈光表達支持。

台灣除了台北101今晚6時30分到10時點燈，2022台灣燈會的高雄衛武營、愛河灣雙主場今晚也用藍色、黃色燈光表達為烏克蘭祈福的訊息。

高雄市政府新聞局晚間發布訊息指出，烏克蘭國旗由藍色和黃色組成。藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史。今晚點燈是期盼烏克蘭及每一個有戰火威脅的國度，能夠及早得到和平保護，捍衛人民安居樂業的權利。（編輯：郭諭儒）1110226

2022台灣燈會高雄衛武營展區26日晚間特別點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色彩，為和平祈願。高雄市政府指出，點燈是期盼有戰火國度的人民，能及早得到和平保護。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月26日
2022台灣燈會高雄衛武營展區26日晚間特別點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色彩，為和平祈願。高雄市政府指出，點燈是期盼有戰火國度的人民，能及早得到和平保護。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月26日
俄羅斯針對烏克蘭發起軍事行動，引發國際關注，高雄市政府26日晚間在2022台灣燈會愛河灣展區點亮藍、黃兩色燈光，為烏克蘭國旗象徵，盼戰火終止、和平到來。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月26日
俄羅斯針對烏克蘭發起軍事行動，引發國際關注，高雄市政府26日晚間在2022台灣燈會愛河灣展區點亮藍、黃兩色燈光，為烏克蘭國旗象徵，盼戰火終止、和平到來。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月26日
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