台北101晚間點燈秀烏克蘭國旗 為世界和平祈福[影]
2022/2/26 18:17（2/26 19:43 更新）
台北101大樓26日晚間在頂冠燈處以藍黃燈光點亮烏克蘭國旗圖樣，為烏克蘭安全、和平祈願，也盼望世界和平穩定。中央社記者王飛華攝 111年2月26日
（中央社記者蘇思云台北26日電）台北101今天宣布今晚6時30分到10時間點燈，在大樓59跟60樓及頂冠燈顯示烏克蘭國旗，為烏克蘭的安全與和平祈願，希望世界和平與穩定。
烏克蘭24日遭到俄羅斯軍事入侵，引發各界聲援，全球數棟地標建築物當晚在外牆打上烏克蘭國旗藍黃兩色燈光，以表達支持，包括德國柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）、法國巴黎知名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）都打燈支持。
台北101表示，今天晚間6時30分到10時間，59跟60樓及頂冠燈會顯示烏克蘭國旗，為烏克蘭安全、和平祈願，也盼望世界和平穩定。（編輯：林興盟）1110226
影片來源：攝影看世界
俄羅斯入侵烏克蘭點燃戰火，引發國際關注。台北101大樓26日晚間6時30分到10時間特別點燈，在大樓59、60樓及頂冠燈顯示烏克蘭國旗。中央社記者王飛華攝 111年2月26日
台北101大樓26日為烏克蘭的安全與和平祈願，晚間在大樓59跟60樓及頂冠燈處點亮烏克蘭國旗圖樣，吸引民眾拍照留念。中央社記者王飛華攝 111年2月26日
德國民眾24日上街遊行支持烏克蘭，眾人聚集在柏林布蘭登堡大門前。（美聯社）
法國巴黎知名地標艾菲爾鐵塔25日在外牆打上烏克蘭國旗藍黃兩色燈光，以表達對烏克蘭的支持。（圖取自twitter.com/LaTourEiffel）
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