學者：蒲亭揮軍烏克蘭牽動印太情勢 國際須盯緊北京動向

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（中央社記者丘德真雪梨26日專電）紐西蘭國際法學者指出，俄羅斯的侵略行為可能會造成一個國際法失效的世界，而中國也可能將會同樣地漠視國際法並且侵犯台灣，連帶牽動印太地區情勢以及衝擊全球經濟。他相信連紐西蘭也將會難以置身事外。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz昨天（25日）報導，任教於懷卡托大學（University of Waikato）的戰爭法（laws of war）專家吉勒斯皮（Alexander Gillespie）指出，隨著俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動侵略烏克蘭，全球亦「正在進入一個國際法失效的世界」。他同時提醒，在國際法治備受衝擊的今天，國際社會必須要密切注意中國對台灣的做法。

吉勒斯皮表示，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，美國總統拜登（Joe Biden）表現軟弱，而且北京冬季奧運會也結束；中國已踏入了十字路口─要不就是照樣地侵略台灣，要不就是維護國際法治。

吉勒斯皮指中國將要在上述兩者之間做出抉擇；而中國政府高層現在所作出的決策，將會影響到整個區域今後數十年的走向。

吉勒斯皮提醒，俄羅斯的行為除了牽動印太情勢外，更將會衝擊全球經濟；紐西蘭將難以置身事外。

吉勒斯皮提到，紐西蘭本來已經面對通膨壓力，再加上俄、烏戰事勢必推高油價和其他商品價格；紐西蘭經濟勢將受到衝擊。

據stuff.co.nz於24日報導，紐西蘭年度通貨膨脹率在本季一度高達6.6%。

吉勒斯皮相信，今後全球軍事開支也將飆升，甚至可能會有些國家擴建核武。他解釋，如果烏克蘭並未將前蘇聯留下的核武交還給俄羅斯的話，俄羅斯是絕不可能入侵烏克蘭的─現在，其他國家絕對會引以為鑑。

吉勒斯皮強調，隨著「一個國際法失效的世界」正在來臨，其他國家會警覺到必須擁有防衛實力。

吉勒斯皮指蒲亭政府多次違反國際法。吉勒斯皮列舉事例，包括車臣（Chechnya）戰爭、入侵克里米亞半島（Crimea）、2014年馬航MH17航機在烏克蘭東部上空遭俄製武器擊落、已叛逃到英國的前蘇聯特務遭毒害等。

國際特赦組織2005年發表報告，提到歐洲人權法院（European Court of Human Rights）裁定俄羅斯於1999和2000年與車臣軍事衝突期間，曾經多次侵害平民的基本人權和生命。

人權觀察組織（Human Rights Watch）2019年發表報告，指俄羅斯自從占領克里米亞半島後，於2017至2019年間強迫占領區內男性平民加入俄軍，違反1949年「日內瓦公約」的「第四公約」。

據英國廣播公司（BBC）2018年5月25日報導，由荷蘭鑑識專家主導的國際調查小組指出，擊落馬航MH17航機的武器是來自俄軍；荷蘭政府及澳洲政府相信，俄羅斯政府要替事件負責。

歐洲人權法院2021年9月裁定，對於已叛逃到英國的前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）幹員李維寧科於2006年在倫敦被毒殺事件，俄羅斯政府需要負責。

吉勒斯皮認為，蒲亭是「想要違法時，就會違法」。他又指出，當作為聯合國安理會成員國的俄羅斯違反國際法時，國際社會是難以反制的。（編輯：黃自強）1110226