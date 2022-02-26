在台聲援烏克蘭 俄羅斯籍畫家創作獨裁者畫像籲反戰【圖輯】

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俄羅斯24日入侵烏克蘭，俄羅斯籍畫家林仁亞（右1）26日以自行創作的獨裁者希特勒與蒲亭融合畫作在莫北協駐台代表處前抗議，藉此聲援烏克蘭，並強調俄羅斯人民與政府不一樣。中央社記者王騰毅攝 111年2月26日

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（中央社記者游凱翔、閻文韜台北26日電）俄烏戰爭爆發，逾百名烏克蘭籍及台灣民眾今齊聚莫北協駐台代表處抗議，其中一名俄羅斯籍畫家林亞仁更在場創作獨裁者希特勒與蒲亭的融合畫像聲援烏克蘭，並強調，俄羅斯人民與政府並不一樣。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令在烏克蘭東部展開軍事行動，歐洲爆發數十年來最嚴重的安全危機之一。

近200名旅台烏克蘭、台灣及各國民眾，中午手持向日葵並在手上綁上象徵烏克蘭國旗的黃藍色絲帶，集結信義路上莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台代表處，高舉「Stop war」、「Stop Russia aggression」、「Stand with Ukraine」、「台灣與烏克蘭同在」等看板抗議這起入侵行動。

甚至還有烏克蘭民眾在肩上披已褪色烏克蘭國旗，在車潮眾多信義路、基隆路口高舉「RUSSIA OUT OF UKRAINE」、「退兵止戰 STOP THE WAR」看板，引起不少路過的民眾駐足；以及外國民眾在犬隻的背上繫上烏克蘭國旗看板力挺。

不過也發生一段小插曲，有反對美國帝國主義，但同樣力挺烏克蘭的左派民間團體到場，與原本盼希望美國與民主陣線共同力挺烏克蘭的民眾有言語爭執，但經現場員警協調後，聲援場合分兩邊進行。

連續3天抗議，並披著褪色國旗站在路口、高舉抗議看板的烏克蘭籍民眾Alex Khomenko（亞歷克斯），他接受中央社訪問表示，盼西方國家能夠持續支持烏克蘭，他雖然沒有家人在烏克蘭，但同學、朋友仍在當地抵禦俄羅斯入侵，這起行動對台灣而言有警示作用，因為烏克蘭與台海兩岸的關係雖然不太一樣，但也有相同之處。

Khomenko指出，希望全世界都能看見俄羅斯的所作所為，並加入其制裁行列，他也非常感謝台灣政府支持烏克蘭。

太太是台灣人的俄羅斯畫家Евгений Бондаренко（林仁亞）更在場創作獨裁者希特勒與蒲亭的融合畫像，藉此聲援烏克蘭。

旅台烏克蘭人號召台灣民眾及國際友人26日上街聲援烏克蘭，有民眾或身披、或高舉烏克蘭國旗表達訴求。中央社記者王騰毅攝 111年2月26日

台灣民眾何小姐（前右2）等也到場持看板聲援，共同抗議俄羅斯的入侵行動。中央社記者王騰毅攝 111年2月26日

近兩百名旅台烏克蘭人及台灣民眾集結在莫北協駐台代表處，高舉反戰看板，聲援烏克蘭。中央社記者王騰毅攝 111年2月26日

他告訴中央社記者，他出生於俄羅斯，是俄羅斯人且有俄國護照，朋友與家人迄今仍在俄羅斯，且他有許多烏克蘭朋友。

林仁亞表示，希特勒在第二次世界大戰時並未告知其他國家而擅自發動戰爭，如今俄羅斯再次重蹈覆轍，他很多朋友認為俄羅斯並不能這樣，自從蒲亭擔任領導者後，越來越往侵犯人權的政權發展，也因為這樣他十年前才會離開俄羅斯當一個旅遊畫家。

「我想要說的是，俄羅斯人民與政府是不一樣的」，他認為，俄羅斯的人民是會互相幫助，但俄羅斯政府只會自己做決定，並要人民承擔一切，他5年前來到台灣才真正感受到什麼叫自由，更認識許多來自世界各國的朋友，這樣的社會氛圍在俄羅斯是很難想像的。

到場聲援烏克蘭的台灣民眾何小姐接受中央社訪問時認為，台灣鄰近中國，民眾應能更感同身受烏克蘭鄰近俄羅斯所受的威脅，當她看到烏克蘭人民奮勇抗戰的精神感到心痛，但同時也很敬佩他們，身在台灣的她雖然無法做任何事，但至少今天可以身體力行表達支持。

「烏克蘭感覺離台灣很遙遠，但心很近，因為台灣同樣位處極權國家中國旁邊」，何小姐說，她昨天透過新聞得知烏克蘭的母親會在自己孩子的外套繡上姓名、地址及血型，目的是若孩子送醫能讓醫護人員得知血型並輸血，加上昨天烏克蘭官兵死守蛇島新聞讓她相當難過，盼台灣民眾能展現同理心，聲援烏克蘭。

現場一名台灣民眾張小姐則告訴中央社記者，她非常喜歡俄羅斯這個國家及其語言俄文，且她在俄羅斯的朋友都反對這起戰爭，更在俄羅斯參與反戰爭的遊行，也不怕被當地警察抓捕。

張小姐認為，東歐與台灣很相似，因為她從小就在金門長大，從小就在中國威脅下成長，但金門人已忘記這段歷史，因此她透過站出來挺烏克蘭，要讓台灣人、金門人知道，中國可能會用任何的方式開啟戰爭，且中國一定會抄襲俄羅斯的軍事入侵行動。（編輯：林興盟）1110226

外籍民眾26日帶著向日葵前往莫北協駐台代表處參與這場抗議行動。中央社記者游凱翔攝 111年2月26日

披著褪色國旗、高舉抗議看板的烏克蘭籍民眾Alex Khomenko（左2）表示，他雖然沒有家人在烏克蘭，但同學、朋友仍在當地抵禦俄羅斯入侵，這起行動對台灣而言有警示作用。中央社記者王騰毅攝 111年2月26日

現場還可看見民眾替家犬披上烏克蘭國旗紙板。中央社記者游凱翔攝 111年2月26日

民眾在手上綁上象徵烏克蘭國旗的黃藍色絲帶，力挺烏克蘭。中央社記者游凱翔攝 111年2月26日

外籍民眾到場聲援烏克蘭，還有外籍女童手持中華民國國旗。中央社記者游凱翔攝 111年2月26日

近200名旅台烏克蘭人與國際友人、台灣民眾高舉中文、英文、俄文等各式標語，抗議俄羅斯的入侵行動。中央社記者王騰毅攝 111年2月26日

有民眾手持花束與Stand with Ukraine標語。中央社記者王騰毅攝 111年2月26日

台灣民眾張小姐（右）表示，她透過站出來挺烏克蘭，希望讓台灣人知道，中國可能會用任何的方式去開啟戰爭，且中國一定會抄襲俄羅斯的軍事入侵行動。中央社記者王騰毅攝 111年2月26日

現場有民眾受訪時說：「烏克蘭感覺離台灣很遙遠，但心很近，因為台灣同樣位處極權國家中國旁邊。」中央社記者王騰毅攝 111年2月26日

民眾帶著自製標語來到現場，大大的「NO WAR」看板引人注目。中央社記者王騰毅攝 111年2月26日

烏克蘭戰爭爆發，上街聲援的民眾神情憂心。中央社記者王騰毅攝 111年2月26日