紐時：中國多次拒絕阻俄入侵烏克蘭 還向莫斯科通風報信

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（中央社台北26日電）紐約時報引述美國高階官員聲稱，美方3個月來和中國舉行6次緊急會議，懇請中國阻止俄羅斯入侵烏克蘭，均遭拒絕。並指中國和俄國分享這項情報，指美國離間，並承諾不會阻礙俄國計畫。

紐約時報（The New York Times）報導指，在每一次溝通中，包括中國外交部長王毅和中國駐美大使秦剛都拒絕美國的要求，指他們不相信俄國將發動戰爭。而在2021年12月一次外交會談後，美國得到情資指，中國和俄國分享了相關情報，並告訴俄方，美國正試圖離間中俄，但中國不會嘗試阻止俄國的計劃和行動。

報導引述了數名要求匿名的美國高階官員說法。而中國駐美使館則未回覆。

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平於2021年11月16日舉行視訊會議，雙方當時同意在健康、氣候變遷和核武擴散等議題上合作。

紐時報導指出，中美自會後就開始外交接觸。美國官員認為集結在烏克蘭邊境的俄軍，是中美當下可嘗試共同化解的最急迫問題。

幾天後，美國白宮官員在中國駐美使館會見秦剛，並告知他，美國發現有大批俄軍逐漸包圍烏克蘭。

在此之前，美國中央情報局長（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）於11月2日飛到莫斯科，拿著情報和俄方對質。美國也在當月17日和北大西洋公約組織（NATO）分享相關情資。

報導指，在和秦剛一個半小時的會面中，美國官員率先談到俄羅斯侵略的話題。並指俄國若入侵烏克蘭，美方將對俄國企業、官員和商人，實施嚴厲程度遠超2014年的制裁。2014年俄羅斯兼併克里米亞後，美國也曾對俄國祭出制裁。

美方又提醒，由於中俄的經貿關係，中國的利益也將受損。並指美方知道中國如何協助俄國逃避2014年的一些制裁，警告北京切勿再這麼做。

由於中國被視為俄國的夥伴，美方又指，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）若決定入侵烏克蘭，中國的國際形象也將受損。

不過報導引述不具名的美國官員稱，秦剛對相關說法抱持懷疑態度。

之後美國又至少3次找秦剛討論俄羅斯問題，有時赴中國使館談，有時透過電話，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）也曾和秦剛通過一次電話。但秦剛依舊懷疑，並指俄國在歐洲的安全問題上有「合理關切」。

華府之後嘗試透過更高的外交層級溝通。報導指，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和王毅在1月底，和美東時間今年2月21日的談話中都再談到這個問題。蒲亭在當天承認烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州 （Luhansk）的獨立地位，並派俄軍赴當地「維和」。

接著，美國官員在當地時間23日再次會見秦剛，但秦剛仍舊懷疑。幾個小時後，蒲亭透過電視宣布，對烏克蘭東部展開軍事行動，俄烏開戰。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110226