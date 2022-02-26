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俄羅斯入侵烏克蘭
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英法加相繼表態 俄被踢出SWIFT可能性增加

2022/2/26 13:39（2/26 15:10 更新）
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（中央社巴黎日綜合外電報導）法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天推動將俄國逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統。英、法、加拿大等國相繼表態，也讓持保留態度的德國備添壓力。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，加國支持將俄國逐出SWIFT支付系統；英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也在英國廣播公司電視台（BBC TV）受訪時表示，希望把俄羅斯逐出SWIFT，將遊說不願祭出此制裁的盟友採行。

法新社報導，勒麥爾在巴黎的歐盟財長會議後告訴媒體：「某些（歐盟）成員國態度保留，但法國不是。」

踢出SWIFT被形容是核武級金融手段，勒麥爾還說推動將俄國踢出SWIFT「不是未來幾天或幾週，而是後續幾小時的事」；目前歐盟執委會正在做相關的技術建議。

勒麥爾推動將俄國逐出SWIFT系統在歐盟財長會議上獲得奧地利等國支持，但德國財長林納德（Christian Lindner）只表示不排除支持，且反對趕鴨子上架式的即刻實施。

林納德告訴媒體：「我的建議是我們應研究比目前包裹制裁更多的新工具，包含SWIFT，但我沒法講確切的時間表。若真要把俄國踢出，屆時會否引發俄羅斯因收不到錢而停止天然氣供應？必須審慎以對。」

路透社報導，歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）今天呼籲歐盟將俄國踢出SWIFT列入新一輪制裁。

她推文道：「蒲亭要戰爭，人們要和平、自由與選擇的權利，進一步及更大規模的制裁都在選項上，重要的是我們能做出更多，包括將俄國趕出SWIFT。」

SWIFT在國際金融機器中，扮演重要的齒輪角色，逐出SWIFT可嚴重削弱俄國與世界大多數國家貿易的能力，因為國際上銀行間使用SWIFT機制轉移資金，供俄羅斯人在世界各地轉移資金，收受其天然氣款項。

在2012到2016年，SWIFT就曾經切斷與伊朗金融機構的連接。

但也有人認為，雖然逐出SWIFT意味俄國銀行將無法為貿易往來與外國金融機構使用此系統收付款項，但西方也會受累，尤其與俄國有大量貿易的歐洲國家。

有專家認為俄國若被逐出SWIFT，很可能會學伊朗過去的做法改找中國的崑崙銀行，發展出另一套結算記帳體系繼續外銷石油與天然氣，若伊朗與俄國等石油大戶都找崑崙銀行結算記帳，勢必撼動美國命脈的石油-美元結算體系。（譯者：陳亦偉）1110226

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