全球金融往來重要管道SWIFT 5大重點一次看

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家若將俄國逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統作為制裁手段，恐引發重大混亂。SWIFT在國際金融機器中，扮演非常審慎但重要齒輪角色。

法新社報導，俄軍入侵烏克蘭後，西方強權考慮對俄國實施進一步制裁，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天呼籲西方將俄國逐出SWIFT。

白宮近幾週明顯拒絕排除禁止俄國使用SWIFT的可能性，從SWIFT中被剔除，將嚴重削弱俄國與世界大多數國家貿易的能力。國際上銀行間使用SWIFT機制轉移資金。

歐洲領導人預期將在今天稍晚舉行的緊急高峰會討論，將此措施作為可能的制裁選項之一。一名歐盟官員向記者表示，很可能保留此措施，作為萬一歐盟需要升級懲罰時的未來制裁手段。

● 何謂SWIFT？

SWIFT成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶。由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」（Central Counterparty Clearing Centre）管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）。

SWIFT的通訊系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道。SWIFT最初目的是取代電傳（telex）。

SWIFT通訊系統連接200個國家約1萬1000家金融機構，且聲稱政治立場中立，使其成為國際資金轉移系統的骨幹。

● SWIFT有什麼作用？

銀行使用SWIFT系統傳送有關銀行之間的匯款金額、轉帳給客戶的金額和買賣資產的標準化訊息。

但SWIFT在金融界扮演著重要角色，意味它必須與各國當局合作，避免資助恐怖主義情況發生。

● SWIFT對俄國而言有什麼意義？

根據俄羅斯國家協會Rosswift，俄國是繼美國之後，SWIFT全球銀行間支付系統用戶數量第2多國家，有約300家俄國金融機構使用此系統。

Rosswift也表示，超過一半俄國金融機構是SWIFT成員。

俄國有本身的國內金融基礎設施，包括銀行資金轉移系統SPFS，以及銀行卡支付系統Mir，與Visa和Mastercard類似。

● 有國家遭逐出SWIFT的先例嗎？

美國對伊朗實施制裁，時任財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）揚言，若不遵守美國的要求，SWIFT自身可能被美國制裁後，2019年11月SWIFT「中止」伊朗部分銀行使用其通訊系統。

在2012到2016年，SWIFT就曾經切斷與伊朗金融機構的連接。

● 這是可靠的威脅嗎？

比利時智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）所長沃爾夫（Guntram Wolff）告訴法新社，在策略上，「優缺點仍有待商榷」。

實際而言，從SWIFT被逐出，意味俄國銀行將無法為貿易往來與外國金融機構使用此系統收付款項。

沃爾夫表示，「在運作上，這會是個令人頭痛的問題」，尤其是與俄國有大量貿易的歐洲國家，俄國是它們的最大天然氣供應國。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110225